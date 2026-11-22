GALLUZZO (FIRENZE) - La chiesa era strapiena stamani per il funerale di Valter Bulgarelli, e altrettante persone erano all'esterno.

La morte prematura del 67enne ex calciatore ha colpito molto il paese e don Antonio Lari, parroco di San Felice a Ema, ha espresso questo dolore ricordando il mistero della morte e lo spirito solare di un uomo generoso ed energico.

Bulgarelli è morto in ospedale nella settimana scorsa e qualche giorno fa è stata effettuata l'autopsia. Ci vorrà un po' di tempo per conoscere i risultati.

Un lungo e commosso applauso ha accolto l'uscita dalla chiesa della bara

portata poi nell'attiguo cimitero dove pochi minuti fa è avvenuta la sepoltura.