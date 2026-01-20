Solidarietà: il 12 febbraio sarà la notte di 'Mamma MiANT'

ph da Facebook Ant

Uno dei musical di maggiore successo della storia recente, il 'Mamma Mia' scritto dalla drammaturga britannica Catherine Johnson a fine anni '90 e andato per la prima volta in scena a Londra nel 1999, arriva in uno dei più prestigiosi teatri italiani in un adattamento originale e, come sempre quando si parla di Fondazione ANT, a fin di bene.

La rappresentazione del prossimo giovedì 12 febbraio ore 20,30, intitolata 'Mamma MiANT', vedrà infatti il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (civico 1 di piazza Vittorio Gui, a Firenze), già sold-out da tempo, fare da sfondo alle canzoni iconiche e alle eclettiche sonorità anni '70 e '80 degli Abba, nobilitate da coreografie originali e di grande impatto. Nel dettaglio, 'Mamma MiANT' nasce da un'idea di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi della Delegazione ANT di Firenze, che è riuscita a coinvolgere grandi imprenditori e personalità di spicco fiorentine nella realizzazione dello spettacolo targato dalle celebri canzoni degli Abba.

Inoltre la serata si avvale della sapiente regia di Riccardo Giannini, coadiuvato dalla assistant director Melania Crescioli, del lavoro della vocal coach Barbara Vignali e dell'expertise coreografico di Donatella Cantagallo, fondatrice e direttrice artistica della Dance Performance School-Accademia Teatro Manzoni. Oltre che, ovviamente, dei capaci allievi e allieve del Corso Accademico di danza diretto da quest'ultima. I costumi di scena sono stati realizzati da Maria Soderstrom. Il ricavato della serata, patrocinata e sostenuta dal Comune di Firenze e resa possibile dal contributo di Fondazione CR Firenze, main donor, e di Alberto Baldazzi Tessuti e di Aston Martin Bologna, servirà a finanziare il progetto di assistenza oncologica pediatrica domiciliare gratuita 'Bimbi in ANT'.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente di Fondazione ANT Raffaella Pannuti che ha dichiarato: “È emozionante per me far risuonare in un luogo del prestigio del Teatro del Maggio Musicale la causa di ANT e di tutti i suoi assistiti, soprattutto per il sentimento profondo che da quasi trent'anni lega ANT e le tante persone malate delle quali si prende cura ogni giorno alla generosità dei fiorentini e delle fiorentine. E sono lieta che, per rinsaldare questo legame, si sia scelto questa volta il veicolo di una rappresentazione tanto nota quanto leggera.

Perché sono certa che sorridere assieme, sulle note degli Abba, diventerà un perfetto veicolo di solidarietà”. Anche il Delegato fiorentino di ANT Simone Martini, non ha mancato di esprimere il suo orgoglio per l’evento: “Essere presenti su un grande palcoscenico come quello dedicato a Zubin Mehta con un grande progetto che ha visto il coinvolgimento di tante personalità di spicco dell’imprenditoria fiorentina è per me e per la delegazione ANT di Firenze motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutti coloro, attori e coach, che gratuitamente hanno dedicato il loro tempo libero per le prove, le lezioni di canto, danza e recitazione per realizzare questo sogno e ringrazio le istituzioni fiorentine e i sostenitori privati che come sempre ci supportano in queste iniziative per raccogliere importanti fondi per il progetto pediatrico BIMBI IN ANT”.

“Sosteniamo con convinzione come Comune questa iniziativa che, in un luogo simbolo dell’eccellenza artistica come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, unisce cultura e solidarietà. - ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - L’obiettivo è supportare un progetto fondamentale come ‘Bimbi in ANT’, dedicato all’assistenza oncologica pediatrica domiciliare gratuita. Ringrazio gli organizzatori, gli artisti, tutti i sostenitori e i promotori dell’evento e soprattutto Fondazione ANT che ogni giorno grazie all’impegno di tante persone riesce a rafforzare una rete di welfare di prossimità capace di prendersi cura dei più fragili e delle loro famiglie”.

Cristina Manetti, assessore alla Cultura della regione Toscana si unisce al plauso dichiarando: “Eventi come ‘Mamma MiANT’ rappresentano in modo esemplare il valore più alto della cultura: quello di saper unire bellezza, partecipazione e solidarietà. Portare un musical di successo come Mamma Mia sul palcoscenico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, reinterpretandolo a sostegno di una causa così importante come l’assistenza oncologica pediatrica di Fondazione ANT, significa trasformare lo spettacolo in un gesto concreto di solidarietà. La Toscana è una terra che crede profondamente nel ruolo sociale della cultura, capace di creare legami, generare consapevolezza e sostenere chi è più fragile. Questa serata dimostra come l’arte, quando incontra l’impegno civile, possa diventare un potente strumento di speranza e responsabilità collettiva.”

“Fondazione CR Firenze sostiene ANT e le attività come queste che sono capaci di coinvolgere la città e le migliori energie - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - La notte di ‘Mamma MiANT’ unisce cultura e impegno sociale trasformando una serata di musica e teatro in un aiuto concreto per i bambini e le famiglie seguite da ANT. Ci auguriamo che in tanti possano unirsi a noi dando il proprio contributo”.

Francesca Stefanelli, Presidente di Stefauto 1952, realtà nata a Bologna e attiva da oltre settant’anni nel settore automotive, rappresentando oggi 17 brand, guida anche Aston Martin Bologna, dealer di riferimento per l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e l'Umbria, osserva: «Siamo da sempre al fianco di Fondazione ANT sul territorio bolognese ed estendere oggi il nostro sostegno anche in Toscana, in occasione di un evento di grande rilievo ospitato in una delle più prestigiose istituzioni culturali del Paese, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Un impegno che unisce solidarietà e cultura e conferma la nostra vicinanza a una realtà che incarna valori di cura, attenzione alla comunità e responsabilità sociale, pienamente in linea con la nostra visione».

Elisa Bardazzi responsabile dell’azienda Alberto Bardazzi Spa dichiara: “La nostra azienda ha scelto di supportare i progetti portati avanti da ANT e soprattutto, è onorata di condividere il principio dell’ Eubiosia che identifica la Fondazione stessa."

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 11 infermieri e 5 psicologhe.