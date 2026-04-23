I birrai artigianali italiani uniti per celebrare 30 anni di storia

In occcasione dei 30 anni della birra artigianale italiana, i birrai indipendenti scelgono di celebrare questo traguardo nel modo più autentico: unendosi per produrre insieme una birra collettiva, simbolo di un movimento che in tre decenni ha rivoluzionato il panorama agroalimentare nazionale.

L’iniziativa, promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, prende il via con le prime due cotte collettive che coinvolgeranno numerosi birrifici in Toscana ed Emilia-Romagna.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 aprile presso il Birrificio Mostodolce, dove otto birrifici artigianali si riuniranno per una produzione condivisa. A seguire, lunedì 27 aprile, sarà l’Emilia-Romagna a scendere in campo con una cotta collettiva ancora più ampia: saranno infatti venti i birrifici coinvolti presso il Birrificio Giusto Spirito.

Complessivamente, le prime produzioni raggiungeranno i 40 ettolitri, dando forma a una birra che rappresenta non solo un prodotto, ma soprattutto un messaggio: il movimento della birra artigianale italiana celebra sé stesso attraverso la collaborazione, la condivisione e lo spirito conviviale che da sempre ne costituiscono l’essenza.

“Celebrare questi trent’anni significa prima di tutto riconoscere il percorso fatto da un intero settore che è cresciuto grazie alla passione, alla qualità e alla capacità di fare squadra – dichiara Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai – Abbiamo scelto di farlo nel modo più autentico: producendo insieme, unendo esperienze, territori e competenze. È un segnale forte, che racconta cosa è oggi la birra artigianale italiana e quale direzione vuole continuare a seguire”.

In un Paese storicamente legato alla cultura del vino, la birra artigianale è riuscita a conquistare uno spazio sempre più rilevante, diventando espressione di creatività, territorio e innovazione. Oggi rappresenta una componente riconosciuta del Made in Italy agroalimentare e si inserisce a pieno titolo nella tradizione gastronomica nazionale, riconosciuta a livello internazionale come patrimonio Unesco.

“La forza di questo movimento è sempre stata nella comunità – aggiunge Ferraris – Mettersi insieme per produrre una birra significa ribadire un’identità condivisa, ma anche aprirsi a chi ancora non conosce questo mondo. È un invito a scoprire una cultura fatta di qualità, diversità e convivialità”.

Le cotte collettive rappresentano solo l’inizio di un percorso più ampio che accompagnerà il settore nei prossimi mesi, con ulteriori iniziative e momenti di coinvolgimento dei birrifici e del pubblico.