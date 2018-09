Hashish sotto la sella dello scooter, inseguimento al Galluzzo

Nel bauletto sotto la sella del ciclomotore i militari trovano 10 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Oltrarno hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni, operaio in possesso di valido permesso di soggiorno che, fermato mentre viaggiava a bordo del suo scooter nella zona di confine tra il Comune di Impruneta e la località di Galluzzo, è stato trovato in possesso di 1 KG di hashish, nascosto nel sottosella del ciclomotore.

I militari dopo aver acquisito la notizia di strani e ripetuti passaggi, fatti principalmente nelle ore serali, in stradine secondarie che collegano Galluzzo al Comune di Impruneta, di un individuo sospetto a bordo di uno scooter hanno deciso di effettuare una serie di servizi che hanno portato all’arresto dell’uomo. Nella circostanza, ieri, verso le ore 19:00, gli operanti notavano lo scooter sospetto nella zona indicata e vi si ponevano all’inseguimento per identificarlo.



Vistosi seguito l’uomo, a cui nel frattempo era stato intimato anche l’alt, reagiva accennando la fuga, prima con il mezzo poi, abbandonato quest’ultimo lungo la strada, a piedi, all’interno di un campo limitrofo alla carreggiata. La corsa è comunque durata giusto qualche decina di metri. Infatti, uno dei militari postosi all’inseguimento, dopo averlo raggiunto, riusciva a bloccarlo. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità, ovvero nel bauletto sottosella del ciclomotore 10 panetti di hashish da 100 grammi cadauno, per complessivi 1 KG di sostanza, in una tasca del pantalone 75 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo l’arresto, il 41enne è stato tradotto presso il carcere di Sollicciano