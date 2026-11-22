Quando le giornate iniziano ad accorciarsi e l'aria si fa frizzante, siamo tutti alla ricerca di quell'esperienza speciale capace di far sognare i bambini e, allo stesso tempo, regalare un pizzico di autentico brivido anche a noi grandi. State cercando un'alternativa al solito giro del quartiere per il classico "dolcetto o scherzetto"? Quest'anno la nostra terra ha preparato qualcosa di veramente magnifico.

Dalle distese dorate di zucche immerse nella natura ai borghi storici che si trasformano in veri teatri del terrore a cielo aperto, le opzioni per vivere weekend indimenticabili non mancano. Che vi stuzzichi l'idea di tirare con l'arco tra sculture di paglia o che preferiate indossare il vostro costume migliore per addentrarvi nei vicoli stregati di un borgo chiantigiano, le manifestazioni di Villa Montalvo a Campi Bisenzio e di Montespertoli mostrano come la tradizione sappia rinnovarsi con un'energia travolgente.

Nel cuore del parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, l'ormai amatissimo format "Il Regno delle Zucche e della Paglia" si arricchisce per il suo quinto fine settimana di una novità sportiva irresistibile. A fare da cornice alle monumentali installazioni autunnali arrivano infatti gli esperti Arcieri di Sesto Fiorentino, pronti a guidare i visitatori in vere e proprie prove pratiche di tiro con l'arco.

L'attività è aperta sia agli adulti che ai bambini dagli otto anni in su, con una trovata scenografica fantastica: i bersagli su cui testare la propria mira sono veri e propri zucconi e balle di paglia, perfettamente in tema con lo spirito del parco.

Da blogger e amante delle uscite all'aria aperta, trovo che questa combinazione sia una rivisitazione geniale delle classiche sagre del raccolto. Oltre al tiro con l'arco, la giornata a Villa Montalvo si preannuncia ricchissima per tutta la famiglia: le attività e i laboratori creativi (tra cui i laboratori didattici e di apicoltura, la caccia al tesoro nel parco e i nostalgici giochi tradizionali in legno) sono attivi dalle 10:00 alle 18:00.

Se il meteo autunnale dovesse farsi incerto, nessun timore! L'ampia area Street Food al coperto — dove gustare deliziose specialità toscane —, insieme alle sculture e al mitico Luna Park, rimane aperta fino alle 20:00. I biglietti sono acquistabili sia alla cassa che in prevendita su TicketOne (sono disponibili comodi Family Ticket a prezzo ridotto) e, chicca per i più piccini, ogni biglietto bambino include una corsa omaggio al Luna Park!

Per la notte più misteriosa dell'anno, il mio consiglio da lifestyle blogger è quello di segnare in rosso sulla mappa il borgo di Montespertoli. Il 31 ottobre, dalle 17:00 fino a mezzanotte, piazza del Popolo e l'intero centro si trasformeranno nel regno del brivido. La grandissima novità di questa edizione? Gli organizzatori hanno raddoppiato la posta in gioco allestendo ben due percorsi della paura, accessibili dalle 21:00 a mezzanotte.

A svelare il dietro le quinte di questo allestimento è Lara Bartalucci, presidente dell'Associazione Commercianti: "Quest'anno abbiamo voluto esagerare un po’... I percorsi della paura sono due, e vi assicuro che qualche spavento ce lo siamo presi anche noi mentre li preparavamo."

Lara invita tutti i visitatori non solo a sfidare i percorsi horror, ma anche a prendersi il tempo per un tour tra i negozi e le botteghe locali. Questa scelta di raddoppiare gli itinerari della paura trasforma una tradizionale festa paesana in un'avventura di alto livello, perfetta per chi vuole vivere forti emozioni passeggiando tra le storiche vie del paese.

Ciò che rende davvero speciale la serata di Montespertoli — patrocinata dal Comune e sostenuta con entusiasmo da ChiantiBanca — è il fortissimo spirito di squadra. L'evento nasce dalla sinergia tra l'Associazione Commercianti, il Comitato Genitori delle scuole locali e i fantastici ragazzi dell'oratorio "Sotto le Mura".

Il sindaco Alessio Mugnaini esprime al meglio l'anima dell'iniziativa con queste parole: "Quando tante persone collaborano per lo stesso obiettivo, il paese si ritrova in piazza e diventa una comunità."

Il primo cittadino ha lanciato un invito caloroso a tutti i partecipanti, grandi e piccoli: presentarsi possibilmente mascherati per rendere l'atmosfera ancora più spettacolare! La mappa delle attrazioni preparate dalla comunità è davvero ricchissima:

Escape Room : ideata e gestita dai giovani dell'oratorio "Sotto le Mura" (dalle 21:00 a mezzanotte), ideale per chi vuole mettere alla prova la propria logica e il lavoro di squadra.

: ideata e gestita dai giovani dell'oratorio "Sotto le Mura" (dalle 21:00 a mezzanotte), ideale per chi vuole mettere alla prova la propria logica e il lavoro di squadra. Giochi e trucca bimbi : curati dal Comitato Genitori (dalle 19:00 a mezzanotte) per trasformare i più piccoli nei loro mostri preferiti.

: curati dal Comitato Genitori (dalle 19:00 a mezzanotte) per trasformare i più piccoli nei loro mostri preferiti. Mostra d'arte al femminile e piccina : nei locali dell'ex edicola si potranno ammirare i deliziosi disegni realizzati dai bambini del corso di pittura guidato da Rita Pedullà.

: nei locali dell'ex edicola si potranno ammirare i deliziosi disegni realizzati dai bambini del corso di pittura guidato da Rita Pedullà. Market della Paura: un suggestivo mercatino a tema aperto dalle 17:00 fino a tarda notte lungo le vie del borgo.

Un grande evento risiede anche nella bellezza della sua cornice, ed entrambe le location quest'anno regalano scenografie rinnovate e di grande impatto visivo.

A Villa Montalvo, oltre alle migliaia di zucche variopinte, la vera grande attrazione sono le imponenti maxi sculture realizzate interamente con balle di paglia. Questo allestimento a 360° è la scenografia ideale per scattare foto ricordo indimenticabili da condividere sui social. In più, il parco ospita il magico "Teatro sulle rotoballe" e l'affascinante "Labirinto delle Farfalle", perfetti per lasciarsi incantare dagli spettacoli di bolle di sapone giganti, arte circense e magia.

A Montespertoli, invece, la festa segna il grande e atteso ritorno nell'intero centro storico rinnovato. Se nella passata edizione i lavori di riqualificazione in via Roma e via Sonnino avevano costretto a concentrare la festa unicamente in piazza del Popolo, quest'anno la manifestazione riabbraccia le sue strade storiche restituite alla comunità. Passeggiare tra vie riqualificate e addobbate a tema regala un senso di immersione totale e di orgoglio paesano che si respira in ogni angolo.

Questi straordinari appuntamenti dimostrano la bellezza viva della Toscana autunnale, capace di unire il buon cibo tradizionale — tra l'eccellente Street Food al coperto a Campi Bisenzio e i gustosi stand gastronomici e ristorantini a Montespertoli — al puro intrattenimento per tutte le età. Tra Luna Park, spettacoli di magia, arte di strada e l'imperdibile spettacolo finale delle 23:30 a Montespertoli, la noia è ufficialmente bandita.

E voi, da che parte starete questo Halloween? Siete pronti a vestire i panni di Robin Hood scoccando frecce tra le maxi sculture di paglia a Villa Montalvo, o preferite indossare la vostra maschera più spaventosa e addentrarvi nel doppio percorso del terrore a Montespertoli?