Grassina, stombato il Fosso delle Fonti

Fosso delle Fonti, dopo lo stombamento, via alle opere di stabilizzazione del nuovo alveo e alla realizzazione di opere di regimazione. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di messa in sicurezza idraulica della frazione di Bubè, a Grassina. La scorsa primavera, dopo un ultimo episodio di allagamento, il Comune di Bagno a Ripoli guidato dal sindaco Francesco Pignotti aveva avviato in somma urgenza, stanziando 150mila euro di risorse proprie, i primi interventi di stombamento del tratto più critico nei pressi della scuola Masi. Un primo importante intervento per ridurre il rischio inondazione, a cui oggi viene dato seguito con ulteriori lavori finanziati con 350mila euro in arrivo dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente.

La giunta comunale nell’ultima seduta ha dato il via libera alla progettazione. L’intervento prevede il rivestimento della scogliera, ossia delle sponde del Fosso tornate alla luce post stombamento, che saranno stabilizzate con la collocazione di massi e opere di bio ingegneria con funzione anti-erosione e riqualificazione dell'habitat. Sarà realizzato un camminamento lungo il Fosso, che garantisca anche l’accesso ai mezzi necessari per la sua manutenzione. Inoltre è prevista la realizzazione di aree di laminazione nel tratto a monte dell'abitato, anch’esse con funzione di mitigazione del rischio idraulico.

Sarà inoltre sistemata la zona di accesso alla scuola e sarà restituito spazio non solo ai bambini e alle bambine che la frequentano, ma anche ai residenti delle abitazioni circostanti.“Ridurre il rischio idraulico su tutto il territorio comunale è una priorità del nostro mandato. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo – afferma il sindaco Pignotti -. Insieme all’abitato di Antella, la zona di Bubè era una delle più attenzionate, dopo i ripetuti allagamenti. Con i lavori in somma urgenza, nel marzo scorso abbiamo dato finalmente una prima risposta, adesso grazie alla risorse della Regione possiamo concludere l’intervento con interventi che non sono solo migliorie ma altri passi in avanti per la messa in sicurezza idraulica.

Una risposta concreta e importante per rendere il territorio meno fragile e tutelare i cittadini. Proseguiamo su questa strada”.