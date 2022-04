Giornalisti in lutto: è morto improvvisamente Michele Manzotti

Associazione Stampa Toscana e Ordine dei giornalisti della Toscana annunciano, affranti, l'improvvisa scomparsa di Michele Manzotti, giornalista de La Nazione, consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e consigliere nazionale Casagit, e stringono in un grande abbraccio la sua famiglia. Michele se n'è andato durante un viaggio a Roma dove stava seguendo un concerto, ossia la sua grande passione, insieme al giornalismo. Aveva 62 anni e stava per andare in pensione dopo una vita passata in redazione. Si era laureato in lettere e cominciò a insegnare storia della musica e a collaborare con varie riviste. Nel 1995 venne assunto a La Nazione. Era anche direttore responsabile del sito www.ilpopolodelblues.com e nella programmazione di Rete Toscana Classica aveva curato sapientemente un ciclo sulla geografia jazzistica meno nota.

La scomparsa di Manzotti suscita sconcerto e profondo cordoglio fra i colleghi di cui si fanno portavoce Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana e Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. A tutti, d'ora in avanti, mancheranno il sorriso, la pacatezza e la passione per il lavoro che Michele sapeva esprimere.