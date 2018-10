Giardino della Fortezza da Basso: presidio contro il degrado

Iniziativa promossa da un Gruppo Facebook che non dichiara appartenenza a schieramenti politici

Sabato 6 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso il Giardino della Fortezza da Basso, sul lato viale Strozzi in prossimità del Chiosco-bar è in programma un presidio organizzato dagli amministratori del Gruppo Facebook “Salviamo il Giardino della Fortezza da Basso” che ha raggiunto in poco più di tre settimane quasi 2000 adesioni.

Finalità dell’incontro è quello di "consentire ai numerosi membri attivi del Gruppo di conoscersi, presentare proposte e condividere possibili iniziative finalizzate al recupero di uno dei giardini più belli di Firenze e tra i più amati dalle famiglie fiorentine.

Il Giardino è caduto nel degrado più totale, diventando una vera e propria piazza di spaccio, come rivelato anche dalle recenti storie di cronaca. L’incredibile adesione al Gruppo Facebook ha rivelato un profondo e sentito interesse dei cittadini per far recuperare a quello

spazio il suo antico splendore e riconsegnarlo alla città.

L’evento vuole altresì sensibilizzare l’opinione pubblica, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale affinché vengano prese le misure più idonee per la riqualificazione e la salvaguardia del Giardino.

Claim dell’evento è #unfioreperlafortezza: i partecipanti sono invitati a portare con sé un fiore che sarà adagiato su uno degli ormai rinsecchiti prati del parco, a simboleggiare le bellissime aiuole che vi erano un tempo e che i Fiorentini si augurano poter

rivedere di nuovo".