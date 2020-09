Giani: "Risultato straordinario, ha vinto la Toscana"

ph da Facebook Giani

Il candidato del centrosinistra in un video su Facebook a successo ormai sicuro: "Ho capito che avremmo vinto nella serata conclusiva in piazza Santissima Annunziata. Questa è l'esperienza che prevale sul pressappochismo"

"Risultato straordinario. Ha vinto la Toscana, hanno vinto i nostri valori". Così Eugenio Giani ha salutato poco fa in un video trasmesso in diretta su Facebook la vittoria ormai certa alle elezioni regionali. "In questo momento i dati reali mi danno avanti del 6%, la vittoria è stata netta non solo a Firenze e Provincia ma anche nelle altre città, a Siena sono oltre il 51%, a Prato vicino al 50%".

"Ho capito che avremmo vinto - ha detto Giani - nella serata di chiusura in piazza Santissima Annunziata, avevamo fatto una scelta, una piazza simbolo per la Toscana. La Toscana che parlava ai toscani, l'Istituto degli Innocenti, la basilica della Santissima Annunziata che riporta al Capodanno toscano. Invece il centrodestra ha scelto piazza della Repubblica, una piazza che di toscano ha molto poco. I piemontesi consigliarono di distruggerla e ricostruirla".

A fare festa con Giani, tra gli altri, il governatore emiliano Bonaccini e il sindaco Nardella.

A seguire i risultati.