Fondazione Guido d’Arezzo: Luca Provenzani è il nuovo direttore

Arezzo, 7 maggio 2026 - Luca Provenzani è il nuovo direttore di Fondazione Guido d’Arezzo, ente del Comune di Arezzo che dal 2018 cura la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio. Musicista di grande esperienza, operatore culturale di lungo corso e docente, appena entrato in carica, si è messo subito alacremente a lavoro.

Dichiara Provenzani: “Sono felice di aver vinto il bando per direttore di questa prestigiosa istituzione, sono onorato di mettere la mia trentennale esperienza come operatore culturale e musicista al servizio della Fondazione e di tutta la città”.

Fino alle dimissioni di ieri, è stato presidente dell’associazione e scuola di musica Le 7 Note di Arezzo di cui è stato anche fondatore, e dell’Associazione A.Gi.Mus sezione Firenze, con 1000 concerti organizzati dal 1997. La carriera artistica di Luca Provenzani vanta un prestigioso trascorso di ventidue anni nel ruolo di Primo Violoncello dell’Orchestra della Toscana, attualmente docente al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Nel 2008 per i dieci anni della manifestazione “Careggi in Musica” il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito all'associazione il Premio di Rappresentanza per ‘l’alto valore sociale ed artistico dell’iniziativa’.Provenzani ha svolto il ruolo direttore artistico dal 2005 dell'Associazione Le 7 Note di Arezzo, realtà di primissimo piano nell'aretino sia sul piano della produzione di spettacoli dal vivo che sul piano didattico e sociale.

Luca Provenzani infatti ha fondato nel 2005 la Scuola di Musica Le 7 Note che adesso è un importante punto di riferimento per la didattica della Toscana Sud. La Scuola è in convenzione con il Conservatorio di Siena e con l'Istituto Suzuki Italiano. Ha ideato inoltre, in rete con il Sistema delle Orchestra Sociali, il nucleo aretino dell'orchestra sociale MusicaSempre rivolta ai bambini della scuola primaria con difficoltà economica. In tempi di pandemia, ha ideato il portale www.pillolemusicaliperlanima.it dedicato ai degenti ed al personale ospedaliero di tutti gli ospedali italiani.

Il portale accoglie pillole musicali a tema registrate appositamente da artisti di chiara fama internazionale e da giovani talenti che si propongono di migliorare il benessere della persona ricoverata in ospedale.Allievo dell'indimenticabile Maestro Franco Rossi del Quartetto Italiano, si è diplomato in violoncello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Ha frequentato i corsi di perfezionamento con Maestri quali YO-YO MA, Mischa Maisky, Alexander Lonquich, Dario De Rosa, Maureen Jones, Anner Bijlsma, Mario Brunello ottenendo sempre particolari elogi, borse di studio e riconoscimenti (borse di studio all’Accademia Chigiana di Siena, presso la Fondazione Romanini di Brescia, al Concorso Vittorio Veneto (ed.1985/1987), alla Scuola di Musica di Fiesole, primi premi ai concorsi Chieti (1986), Milano, Moncalieri, Genova etc..Dal 1994 suona in duo con la pianista Fabiana Barbini.

La formazione è considerata fin da subito alla critica come uno dei gruppi più interessanti in Italia ed è vincitrice di concorsi nazionali e internazionali. Intensa la sua attività di primo violoncello con importanti orchestre come l’OSER di Parma, il Teatro dell’Opera di Roma, la RAI di Torino, la Symphonica Toscanini, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Stabilmente ha ricoperto il ruolo di concertino con obbligo del primo violoncello al Teatro dell’Opera di Roma e, a partire dal 2001 fino al 2023, di primo violoncello presso l’ORT - Orchestra della Toscana.L’attività didattica di Provenzani l’ha portato a insegnare presso l’Istituto musicale di Carpi, il Conservatorio “G.

B. Martini” di Bologna, Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena.

Per ulteriori informazioni www.fondazioneguidodarezzo.com