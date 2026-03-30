Fondazione ANT, torna l'Uovo sospeso

Torna l’Uovo Sospeso di Fondazione ANT, il progetto - ispirato al famoso caffè sospeso napoletano - che dà la possibilità a tante persone (aziende e privati) di donare raddoppiando la solidarietà.

Oltre ai tradizionali prodotti pasquali (Uova e Colombe) che si potranno ordinare sul sito ant.it e trovare sui banchetti gestiti dai volontari in tutta la Toscana, con un’offerta minima di 18 euro sarà possibile donare infatti un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone in condizioni di disagio economico e sociale e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore. Il progetto pensato da ANT, che ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Firenze attraverso l’Assessore al Welfare Nicola Paulesu, ha coinvolto negli anni passati sempre importanti realtà benefiche locali che sono state le destinatarie delle uova scelte e donate dai cittadini.

Quest’anno l’associazione scelta come beneficiaria delle uova sospese è un’importante realtà del territorio fiorentino come Caritas Diocesana di Firenze che si occupa di promuovere la diffusione della cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e del volontariato.

Tutte finalità ispirate al principio evangelico della carità ed alla Dottrina Sociale della Chiesa. La triangolazione tra ANT, donatori e associazioni del territorio ha reso possibile donare, negli anni, le strenne ad alcune realtà che a Firenze ed in Toscana si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose. Un importante progetto grazie al quale Fondazione ANT decide di aprirsi a sua volta verso altri enti per moltiplicare la solidarietà.

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine e toscane che in tanti anni di questa bellissima iniziativa solidale hanno collaborato con ANT a questo importante progetto. Anche quest’anno avere al nostro fianco un’importante istituzione fiorentina come Caritas Diocesana di Firenze ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa bellissima sinergia che ci permette di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare le Uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria per superare la crisi sociale ed economica che colpisce le fasce più deboli della società.”

L’iniziativa dell’Uovo Sospeso è un modo intelligente di fare le cose insieme per i più fragili, a favore di quelle persone per cui anche l’acquisto di un uovo e’ un peso troppo grande – ha dichiarato Marzio Mori, Direttore Caritas Diocesana - Bello pensare alla gioia di condividere un pezzo di cioccolato, nella consapevolezza che “ insieme” ci arricchiamo sempre tutti.

Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, ANT rinnova il proprio impegno con un’iniziativa all’insegna della solidarietà – ha dichiarato l’assessore al Welfare Nicola Paulesu –. Questa realtà conferma ancora una volta la sua vicinanza ai cittadini più fragili. Ne siamo fieri: ANT rappresenta ormai un punto di riferimento nei campi della prevenzione oncologica, della ricerca, dell’innovazione e della formazione, portando avanti quotidianamente un lavoro fondamentale grazie a équipe multidisciplinari che garantiscono assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Siamo e saremo al loro fianco

Sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la sede di Fondazione ANT a Firenze ai numeri 055 5000210 o 3483102847, scrivendo a ordini.toscana@ant.it oppure consultando il sito ant.it/toscana alla pagina dedicata alla Pasqua. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa dell’ “Uovo Sospeso” andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 5 psicologhe.