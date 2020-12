Firenze: nuovi arredi urbani in via Cavour

Bettini e Gianassi: “Un impegno mantenuto per rilanciare la zona”. Va libera alla riqualificazione dell’area di sosta dei Bus turistici in via Visconti Venosta

Sono circa 30 le fioriere installate nella zona di via Cavour. Nuovi arredi urbani che rispondono a quanto sollecitato nei mesi scorsi dagli esercenti della zona, un impegno mantenuto da parte dell’amministrazione. A fare un sopralluogo assieme a rappresentanti del centro commerciale naturale di via Cavour la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessore al Commercio Federico Gianassi.

“Avevamo preso impegni precisi per nuovi arredi urbani che andassero a riqualificare questa strada importante e ora sono stati installati, rendendola più bella e più viva. – ha detto la vicesindaca Bettini – Sono stati ultimati, poi, i lavori di Publiacqua per rialimentare l’impianto di irrigazione delle aiuole di piazza san Marco. Siamo sempre disponibili a ascoltare le esigenze di residenti e esercenti e a trovare le soluzioni alle problematiche che ci vengono poste. Continueremo a impegnarci per sostenere le attività, migliorare il decoro di questa strada e di piazza san Marco e rilanciare quest’area”.

“Da parte nostra – ha aggiunto Gianassi – c’è il massimo impegno per aiutare a sostenere le attività, soprattutto in questo momento difficile. Con i commercianti di via Cavour e piazza San Marco ci siamo incontrati più volte. Dopo averne parlato con loro, come Comune abbiamo lanciato la campagna IoComproFiorentino per sostenere gli acquisti nei negozi della nostra città. Inoltre abbiamo fatto un bando per sostenere l’installazione delle luminarie e grazie ai contributi comunali anche questa importante strada della città è adesso illuminata”.

La presidentessa del centro commerciale naturale di via Cavour Laura Dreoni ha sottolineato la propria soddisfazione per “avere iniziato un processo di rinascita di Via Cavour, e essere stati ascoltati. Non ci fermeremo qua e proseguiremo, sempre con l’appoggio del Comune che come noi tiene molto al decoro, alla bellezza e alla eleganza di questa strada per troppo tempo dimenticata”. Dall’ 8 al 27 dicembre il centro commerciale naturale organizza “Natale in via Cavour”, una rassegna di iniziative natalizie nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, che ha preso il via oggi con la compagnia di Babbo Natale.

Sarà riqualificata l’area di sosta dei bus in via Visconti Venosta

È quanto prevede un progetto dell’Amministrazione comunale il cui primo lotto è stato approvato dalla giunta comunale nell’ultima seduta. La progettazione del secondo lotto è in via di ultimazione e arriva a breve all’esame della giunta. Complessivamente il progetto prevede la riqualificazione della zona adiacente al check Point dei bus turistici Firenze Sud. Il primo lotto si concentra su interventi preliminari come il rifacimento di porzioni di carreggiata con le opere accessoria come l’inserimento di nuove caditoie, la sostituzione delle zanelle, cordonati e dei moduli autobloccati presenti negli stalli. Il secondo lotto prevede la realizzazione di isole in muratura che andranno a sostituire i new jersey tutt’ora presenti nel tratto di via Venosta per impedire la sosta non autorizzata dei bus (si tratta dei posti destinati alla sosta delle auto sul lato di via Orlando). Con questi manufatti saranno delimitati gli stalli delle auto in modo da renderli inaccessibili per i pullman. Prevista anche la riasfaltatura della strada. Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, per il primo lotto sarà effettuato un affidamento diretto possibile vista l’importo dell’intervento pari a 67 mila euro compresa iva e costi accessori. Il secondo lotto invece verrà eseguito nell’ambito del Global Service. A breve l’avvio dei lavori.