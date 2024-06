Firenze: furti sulle auto in sosta anche in pieno giorno

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato sui furti su auto in sosta, un fenomeno che dall’inizio dell’estate ha destato particolare allarme in alcune zone di Firenze.

Le vittime, ovvero i proprietari dei mezzi colpiti, si trovano infatti spesso a dover ripagare ingenti danni subiti dai loro veicoli, a fronte di magri bottini portati via dagli abitacoli delle auto.

Proprio in questi giorni, il Questore Maurizio Auriemma ha predisposto diversi servizi mirati in città, affiancando alle consuete “pantere”, agenti specializzati che operano in borghese, mimetizzandosi tra i comuni passanti.

E così, nel primo pomeriggio di ieri la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi Peretola, ha sorpreso all’opera un 34enne di origine magrebina nel parcheggio di piazza Vittorio Veneto.

Secondo quanto ricostruito il protagonista della vicenda dopo aver aperto la portiera di un’utilitaria, avrebbe preso dal suo interno un monopattino, cercando infine di allontanarsi a bordo di quest’ultimo.

L’uomo sarebbe tuttavia riuscito a percorrere solo pochi metri: in un attimo si è ritrovato circondato dai poliziotti che oltre al piccolo ma costoso mezzo a due ruote, durante il controllo, gli hanno trovato addosso anche un pacchetto di sigarette portato via dalla stessa auto razziata poco prima in piazza Vittorio Veneto.

Il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato con l’accusa di furto su auto e oggi, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà presentarsi davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.