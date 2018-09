Le indicazioni sulla viabilità

In occasione della partita di calcio tra ACF Fiorentina e SPAL in programma alle ore 18 di Sabato 22 Settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa saranno chiuse al traffico alcune strade in prossimità dello stadio e dalle ore 19.30 circa alle ore 21.00 circa sarà istituito il senso unico di marcia sul Ponte del Pino in direzione Centro Città.

Previste deviazioni per le linee Ataf 3-10-11-17-20-84-NC e 82 Li-nea