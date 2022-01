Fiorentina-Udinese non si gioca: l'Asl vieta la trasferta ai friulani

Dunque l'Udinese non è partita per Firenze: l'Asl vista la positività riscontrato in un nutrito gruppo di giocatori e non solo ha vietato la trasferta alla squadra friulana. La gara era in programma il 6 gennaio alle ore 20,45.

Questa la nota diramata poco fa dal club friulano: "Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni.Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio al 9 gennaio 2022.I provvedimenti sono stati addottati in seguito agli esiti dei nuovi test molecolari effettuati stamane su tutto il gruppo squadra che hanno evidenziato la positività di altri due calciatori oltre ai sette più due membri dello staff precedentemente positivi e in isolamento.Udinese Calcio, di conseguenza, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l'Atalanta".

Attesa per la decisione della Lega Calcio.

La Fiorentina aveva convocato questi giocatori:

1) BIRAGHI Cristiano

2) BONAVENTURA Giacomo

3) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

4) CASTROVILLI Gaetano

5) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

6) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

7) DUNCAN Joseph Alfred

8) GONZALEZ Nicolas Ivan

9) IKONE Nanitamo Jonathan

10) KOKORIN Aleksandr

11) MALEH Youssef

12) MARTINEZ QUARTA Lucas

13) MILENKOVIĆ Nikola

14) NASTASIĆ Matija

15) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

16) PULGAR FARFAN Erick Antonio

17) ROSATI Antonio (P)

18) SAPONARA Riccardo

19) TERRACCIANO Pietro (P)

20) TERZIĆ Aleksa

21) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

22) VENUTI Lorenzo

23) VLAHOVIĆ Dusan

Si nota l'assenza di Benassi e Sottil.