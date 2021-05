Il sindaco Dario Nardella su cantiere FiPiLi a Lastra a Signa e protesta Tir di sabato 29 Maggio

Il sindaco della Citttà Metropolitana di Firenze, Dario Nardella invita i cittadini a non utilizzare la FiPiLi per la protesta dei tir nella mattina di sabato 29 maggio, commentando l'ottenimento dalla Regione Toscana dei fondi per il cantiere di messa in sicurezza della frana, avvenuta lo scorso gennaio al km 10+500 della FiPiLi a Lastra a Signa.

Video di Florence TV - Città Metropolitana di Firenze