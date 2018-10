Festa in San Jacopino: residenti, commercianti e Vecchie Glorie viola per il Meyer di Firenze

L'invito del presidente del Comitato, Simone Gianfaldoni

Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino in collaborazione con le Vecchie Glorie della Fiorentina, ha promosso un incontro conviviale che si terrà Venerdi 5 ottobre dalle ore 18 alle 21 in Piazza San Jacopino.



L’evento realizzato grazie al generoso contributo di cittadini ed esercenti della zona, non ha solo lo scopo di rafforzare i legami sociali e con le istituzioni, ma sarà soprattutto un’occasione per effettuare una raccolta fondi a favore dell’Ospedale pediatrico Meyer che saranno consegnati ad un responsabile della struttura sanitaria al termine della serata. Un evento dunque all’insegna della solidarietà, pensato dai cittadini a cui hanno aderito con entusiasmo le Vecchie Glorie della Fiorentina che, sempre circondati da affetto e simpatia, hanno inteso contribuire al raggiungimento di un nobile obiettivo.

Sono state invitate le istituzioni del governo cittadino che hanno già confermato la propria presenza e le forze dell’ordine.