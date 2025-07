Ferrovie: in Toscana entra in servizio il 70° treno regionale

Firenze, 25 luglio 2025 - Consegnato oggi il 70° treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Toscana. Si raggiunge così il 70% della fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Toscana, che contribuiscono al rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali.

A presentare il nuovo treno nella stazione di Firenze Santa Maria Novella: Maria Annunziata Giaconia Direttore Operations Regionale Trenitalia ed Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, insieme a Stefano Baccelli, Assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti e Andrea Giorgio, Assessore Mobilità e Viabilità del Comune di Firenze.

“E’ anche così - ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani - che miglioriamo la qualità del servizio ferroviario, offrendo ai passeggeri toscani e non solo carrozze più moderne e treni più efficienti e confortevoli. Oggi siamo a quota settanta e giustamente abbiamo voluto celebrare questo evento, ma ci attendiamo che Trenitalia sia sempre più sollecita nell’applicare il contratto di servizio che ha sottoscritto con noi. La Regione ribadisce il suo impegno per incentivare la mobilità su ferro e rendere sempre più competitivo ed appetibile muoversi utilizzando il treno”.

“Oggi - gli ha fatto eco l’assessore regionale alla mobilità e ai trasporti, Stefano Baccelli - abbiamo compiuto un altro passo avanti nel piano di rinnovamento previsto dal contratto di servizio sottoscritto con Trenitalia. Che ci attendiamo sia più sollecita nel giungere al completo rinnovamento della flotta circolante previsto entro il 2034. Consideriamo la cura del ferro ferro strategica per la mobilità regionale che vogliamo sicura, funzionale, sempre più intermodale per garantire i diritti e soddisfare sempre meglio le esigenze di mobilità di chi, nella nostra regione, si sposta per lavoro, per studio o per turismo”.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO A DOPPIO PIANO ELETTRICO

Il nuovo treno elettrico è composto da sei carrozze a doppio piano, si caratterizza per gli oltre 700 posti a sedere, più spazio per i viaggiatori nelle sedute, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone.

VIDEO SORVEGLIANZA E INFORMAZIONI

50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, caratterizzano l’impronta ecologica di questo nuovo treno.

PERSONE A RIDOTTA MOBILITA’

Presenti 4 postazioni per persone con disabilità, collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

I mezzi sono costruiti in modo facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità.

TRAPORTO BICICLETTE

18 posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.

Il Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia e Regione Toscana, valido fino al 2034, con un investimento di 1,3 miliardi di euro (di cui 912,6 milioni per nuovo materiale rotabile, 128,9 finanziati da Regione Toscana e 783,7 da Trenitalia) prevede in totale 100 nuovi treni.

L’arrivo di questi nuovi convogli oltre a rinnovare la flotta e ridurre drasticamente l’età media dei mezzi, consente di migliorare gli standard qualitativi per una mobilità sempre più confortevole e sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Con il treno presentato oggi sale a 24 il numero dei treni elettrici a doppio piano arrivati in Toscana a cui si aggiungono 19 elettrici mono piano e 27 treni ibridi a tripla alimentazione già entrati in servizio.

Entro il 2027 arriveranno ulteriori 16 treni di cui 5 treni elettrici a doppio piano, 3 treni ibridi a tripla alimentazione, 6 treni elettrici a 200 km/h e 2 locomotive, mentre gli ulteriori 14 sono previsti entro il 2030.

Per incentivare l’utilizzo del treno è stato attivato su tutte le linee della Toscana (ad eccezione delle linee Siena-Grosseto, Siena-Chiusi e Lucca-Pontremoli, che saranno attive da inizio agosto) il “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale.

Questa tecnologia permette di acquistare il biglietto poggiando la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch direttamente alle validatrici in stazione si in partenza che in arrivo.

Con i Link del Regionale il viaggio prosegue oltre la stazione per raggiungere le più ricercate località turistiche, e non solo, con bus, navi, traghetti. Grazie a questo servizio in Toscana si possono raggiungere le località di: Cortona Centro, Montepulciano Centro, S. Gimignano Centro Storico, Isola d’Elba, Prato Vecchio e Sinalunga, Porto S. Stefano, Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia, Castiglione-Riva del Sole, Pisa Aeroporto e Barberino Outlet.