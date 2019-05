Europe Direct Firenze, nuovi orari da giugno

Il servizio del Comune, in convenzione con la Commissione Europea, fornisce informazioni e assistenza sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell'Unione

Lo sportello Europe Direct Firenze in piazza delle Murate cambia orario di apertura al pubblico. Ecco i nuovi orari da giugno: dal lunedì al venerdì 9 – 14, martedì 14.30 – 18.30, giovedì 14.30 – 19.

Il servizio Europe Direct del Comune di Firenze, in convenzione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, fa parte di una rete europea di Centri di informazione e comunicazione a disposizione di tutti i cittadini per fornire informazioni e assistenza sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell'Unione Europea e organizzare eventi di promozione e informazione.

Per informazioni: 055 244796, email: europedirect@comune.fi.it.