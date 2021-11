Donne: viola a Brescia per la Coppa Italia

ph Acf Fiorentina

Poco più di ventiquattro ore al debutto della Viola in Coppa Italia. Domani a Brescia (calcio di inizio ore 14.30) la Fiorentina scenderà in campo per la sua prima partita del mini-girone in cui Brescia e Lazio hanno pareggiato 1-1 nella prima giornata. Sarà necessario il primo posto per passare al turno successivo: tra la qualificazione e la Fiorentina due match, il primo domani e il secondo domenica 19 dicembre.

Alla vigilia del match Coach Patrizia Panico approccia la sfida con nuova linfa. “Il fatto che sia una nuova competizione ci fa approcciare la gara in maniera diversa. Possiamo tirar fuori ancora più energie per essere protagonisti in questa competizione, cosa che ancora non abbiamo fatto per adesso in campionato”.Il pareggio tra Lazio e Brescia nella prima giornata lascia aperte molte strade nella lotta alla qualificazione ma Coach Panico non vuole sottovalutare l’impegno.

“Io non condivido molto l’idea di turnover, posso contare su un gruppo a disposizione dove ognuna delle giocatrici sa benissimo quanto può essere utile alla squadra. Nel corso di tutta la stagione ci sono cambiamenti che ci sarebbero anche in campionato, non ci sono mai due formazioni uguali e questo significa che do una valutazione completa al gruppo intero.”La Fiorentina dunque scenderà in campo per cercare la vittoria in un match che sarà insidioso.

“Esatto, miaspetto una partita difficile” commenta Coach Panico “perché il Brescia è storicamente una squadra che ha esperienza e sta facendo sforzi e investimenti economici per tornare ai massimi livelli. Vogliono ritagliarsi un ruolo importante per cui sarà una partita combattuta, la motivazione di affrontare la Fiorentina è sempre molto spiccata”.La squadra partirà oggi pomeriggio per la Lombardia e domani allo stadio comunale di Rodengo Saiano (BR) affronterà la padrone di casa.

Calcio di inizio come detto ore 14.30 e diretta sui canali social Facebook, Twitter, Instagram.