Domenica 24 maggio Giornata Nazionale ADSI in Toscana

Domenica 24 maggio per la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in Toscana apriranno oltre 90 dimore private: 10 ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 12 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente offrendo l’opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Tra le nuove Dimore Storiche toscane che svelano per la prima volta i loro cortili e giardini per la Giornata Nazionale segnaliamo a Firenze Palazzo Pazzi Quaratesi, la Casa Torre Consolato Sultanato Oman, Villa Fontallerta e Villa L’Ugolino, a Lucca Villa Clerici Triklinea, la Fortezza di Montecarlo e Villa Forci mentre a Massa Carrara la Rocca di Monzone e il Giardino dell’Amore.

L’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, che quest’anno compie 40 anni, ha intensificato la sua collaborazione con la sezione Toscana aderendo con 7 dimore lucchesi: Palazzo Pfanner, Villa Mansi, Villa Torrigiani, Villa Fattoria Gambaro, Tenuta Maria Teresa, Villa di Forci e la Fortezza di Montecarlo.

Per tutte le info consultare il sito:

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/...