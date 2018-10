Corsie preferenziali, Forza Italia: Introdurre il display elettronico come la Ztl

Per proteggerle dai non autorizzati garantendo la scorrevolezza

“I display elettronici attivi sulla ztl, installati a seguito di una mozione a firma del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai,approvata nel 2008, hanno dato risultati straordinari in termini di riduzione di accessi non autorizzati e quindi di multe perché hanno messo chiaramente in condizione di avvertire gli automobilisti della presenza del varco riservato. Adesso – spiegano gli esponenti di Forza Italia Jacopo Cellai e Mario Tenerani – la stessa cosa va fatta sulle corsie preferenziali proprio per proteggerle dai non autorizzati garantendo la scorrevolezza. Ci sono casi come quello della porta telematica di via Senese che ancora oggi registra molte infrazioni che dimostrano che, in molti, non comprendono o non si accorgono tempestivamente del varco, altrimenti avrebbero la possibilità di svoltare su via del Gelsomino e scendere dal viale del Poggio Imperiale verso Porta Romana evitando di prendersi una multa e ostruendo la preferenziale”.