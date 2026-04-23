Corsa dell'Arno edizione 199, purosangue e cappelli d'autore

Firenze, 23 aprile 2026 - Moda, creatività e solidarietà, tutto in un cappello.Sabato 25 aprile, in occasione della 199^ Corsa dell’Arno, la più antica gara di galoppo d’Italia, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” si rinnova l’appuntamento con il concorso Il cappello più bello per Corri La Vita, giunto all’undicesima edizione.

Tra purosangue e cappelli d’autore, nel cuore del Parco delle Cascine va in scena il Royal Ascot in puro stile fiorentino che unisce mondanità e beneficenza, celebrando il Made in Tuscany e sostenendo attraverso una raccolta fondi dedicata i progetti che Corri La Vita Onlus realizza per supportare le donne colpite da tumore al seno che devono affrontare un percorso di guarigione, riabilitazione e sostegno psicologico.

Il Concorso, nato nel 2015, in dieci edizioni (non si è tenuto nel 2021 a causa del Covid) ha contribuito con 45.000 euro.

L'evento, promosso dal Consorzio Il Cappello di Firenze e dall’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” a sostegno dell’associazione Corri La Vita Onlus, trasformerà, dalle 16:30, la terrazza dell’Ippodromo in una vera e propria passerella dove sfileranno i cappelli più fantasiosi, eleganti e originalità.I gareggianti si sfideranno con estro e fantasia per conquistare il podio nelle categorie Eleganza, Creatività e Junior.

Eccellenza manifatturiera e modalità di partecipazione

È possibile partecipare al concorso indossando un proprio cappello realizzato artigianalmente, oppure acquistando un cappello presso il temporary shop allestito all’interno del Visarno. Nel primo caso, disponendo dunque già di un cappello, l’iscrizione al concorso avverrà a fronte di un contributo di 20 euro da effettuare in loco alle volontarie di Corri La Vita presenti alla manifestazione.Nel secondo caso invece, l’iscrizione al concorso è inclusa nel prezzo di acquisto del cappello (attivo il servizio pos; è necessario lasciare il proprio nome).

Il punto venditarimarrà aperto dalle ore 13:30 fino a fine serata: qui il pubblico troverà in vendita l'eccellenza artigianale toscana con le creazioni realizzate da Angiolo Frasconi, Memar, Grevi, Marzi, Rossomenta, Tesi, Inverni, R-Group, Reali, Raffaello Bettini, Gerardi, Mazzanti Piume e Bertini.

L’intero ricavato delle iscrizioni e della vendita dei cappelli, come una parte dell’incasso del biglietto d’ingresso necessario per accedere all’Ippodromo del Visarno e partecipare alla manifestazione come pubblico ed assistere alla 199^ Corsa dell’Arno (5 euro adulti, gratis bambini), sarà devoluto alla Onlus Corri La Vita.

"Siamo profondamente orgogliosi di tagliare il traguardo dell’undicesima edizione proprio nell’anno in cui il Consorzio Il Cappello di Firenze - che raggruppa le più importanti aziende del settore in territorio toscano - compie 40 anni e felici di farlo nuovamente all'Ippodromo del Visarno Cesare Meli dove si correrà la 199° edizione della Corsa dell’Arno, la più antica d'Italia - dichiara Franco Frasconi, presidente del Consorzio Il Cappello di Firenze -.

Il binomio tra l’Ippodromo del Visarno e il nostro Consorzio è ormai una tradizione consolidata che dimostra come l'eleganza possa farsi strumento concreto di aiuto. Quest’anno vogliamo che ogni cappello indossato sia non solo un accessorio di stile, ma un manifesto di speranza: l’intero incasso delle iscrizioni e della vendita dei cappelli interamente devoluto a Corri La Vita a supporto dei progetti che la Onlus attiva per sostenere le donne colpite dal tumore al seno, a testimonianza di quanto il Consorzio abbia a cuore la propria comunità sotto ogni punto di vista.

Invitiamo tutti i fiorentini e i visitatori a partecipare con estro, sapendo che dietro ogni piuma o intreccio di paglia c'è l'impegno corale di un distretto che ha a cuore il benessere delle donne e la prevenzione".

"Siamo felici di rinnovare anche quest'anno l’appuntamento con il concorso 'Il Cappello più bello' all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli. Questa iniziativa, promossa dal Consorzio del Cappello di Firenze e dall'Ippodromo, continua a sostenere con dedizione, anno dopo anno, i progetti di Corri La Vita. Un sentito ringraziamento va a Carlo Meli per la gentile ospitalità e la sua sempre generosa accoglienza. Ogni donna ha il diritto di sentirsi bella, forte e sostenuta: questa giornata, sintesi di sport, moda e bellezza, celebra proprio il coraggio e la rinascita. Corri La Vita è al fianco di ogni donna nel percorso verso la guarigione, offrendo vicinanza e supporto concreto. In questo contesto, indossare un cappello diventa un gesto simbolico di gioia e speranza, capace di donare un sorriso a chiunque lo incroci" dichiara Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri La Vita.

LE GIURIE

Premi categorie Eleganza, Creatività, Junior

I primi tre vincitori delle categorie Eleganza, Creatività e Junior saranno selezionati da un'apposita giuria composta da Francesca Frasconi, Silvia Prioreschi e Daniela Meucci.

IL COMITATO D’ONORE

I premi saranno consegnati dal comitato d’onore composto da Laura Meli, Daniela Meucci e Rosaria Frescobaldi.

I PREMI

Per i classificati delle categorie Eleganza, Creatività e Junior trai riconoscimenti: voucher in un resort in Toscana, esperienze enogastronomiche, un viaggio didattico sull’esperienza creativa dell’arte della profumeria ed infine stimolanti premi anche per i più piccoli.

Il Cappello più bello per Corri La Vita

Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” – Parco delle Cascine, Firenze

Sabato 25 aprile 2026

Orari della giornata:

13:30 : apertura Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” e temporary shop

: apertura Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” e temporary shop 16:30 : apertura Concorso con aperitivo sulla terrazza.

: apertura Concorso con aperitivo sulla terrazza. 18:40 : 199^ Corsa dell’Arno

: 199^ Corsa dell’Arno 19:00: proclamazione dei vincitori del Concorso

Biglietto di ingresso per il pubblico che non partecipa al concorso: 5 euro, gratuito per i bambini (parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza a Corri La Vita).

In caso di pioggia, il concorso e tutte le attività si svolgeranno al coperto.