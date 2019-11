Concorso europeo "I giovani e le Scienze": giovani Leonardo cercasi

Aperta la selezione italiana 2020 per studenti tra 14 e 21 anni: è la 32a edizione dell’European Union Contest for Young Scientists della Direzione generale Ricerca della Commissione europea

Gli studenti con un’età compresa tra i 14 e 21 anni con una buona idea, un prototipo o una ricerca in qualsiasi settore possono candidarsi alla Selezione italiana di EUCYS 2020.

Si tratta della 32a edizione dell’European Union Contest for Young Scientists della Direzione generale Ricerca della Commissione europea. “Possono concorrere singolarmente o in gruppo di non più di tre gli allievi delle scuole superiori”, specifica Alberto Pieri, segretario generale della FAST- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, che da sempre organizza la manifestazione italiana del prestigioso concorso. “E’ l’unico contest voluto sia dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dal Consiglio, sia dai Governi degli stati membri; consente di vincere premi quali settemila euro per le proprie invenzioni e/o ricerche e di essere scelti per poter accedere a iniziative, concorsi internazionali, borse di studio e viaggi ed entrare nel Forum dei Giovani scienziati al quale aderiscono i partecipanti di tutte le edizioni della competizione.

La scadenza entro cui si possono inviare alla FAST i moduli e candidarsi è il 24 gennaio 2020.

La giuria internazionale di esperti seleziona i migliori progetti dei neoleonardo italiani 2020; questi concorrono con loro stand e invenzioni nell’esposizione aperta a pubblico e gratuita dal 7 al 9 marzo 2020 a Milano in p.le Morandi 2.

I vincitori possono partecipare agli eventi internazionali collegati all’iniziativa della Commissione europea e previsti da maggio 2020 ad aprile 2021.

Per consultare/scaricare il bando: http://www.fast.mi.it/gs2020/gs2020.htm