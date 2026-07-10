Concerti alle Cascine: anche Sfera Ebbasta e Litfiba

Continua l’estate dei concerti nel Parco delle Cascine. Domenica doppio appuntamento con Re-Imagine Peace (all’Anfiteatro De Pascale) e Sfera Ebbasta (alla Visarno Arena), poi mercoledì è la volta dei My Chemical Romance (sempre al Visarno) e il 23 luglio a salire sul palco saranno i Litfiba (al Prato delle Cornacchie).

STOP A VETRO, SPRAY E ARTIFICI PIROTECNICI

Per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica è stata firmata l’ordinanza che dispone lo stop al vetro, alle bombolette spray e agli artifici pirotecnici. I divieti saranno in vigore nell’area compresa tra le seguenti strade (tutte incluse): piazza Vittorio Veneto, via del Fosso Macinante, via del Visarno, via delle Cascine (da via Paisiello a piazzale delle Cascine), viale dell’Aeronautica, viale Pegaso, via del Barco (da viale Pegaso a via dei Vespucci), piazzale dell’Indiano, viale Washington, piazzale Kennedy, passerella pedonale Langer (dell’Isolotto), viale dei Lecci, viale Lincoln, Ponte tranviario al Pignone.

Quindi dalle 9 di domenica 12 alle 3 di lunedì 13 luglio, dalle 9 di mercoledì 15 alle 3 di giovedì 16 luglio, dalle 9 di giovedì 23 alle 3 di venerdì 24 luglio saranno vietate: “la vendita per asporto di bevande in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio autorizzato”, “la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi di somministrazione e vendita presenti nella zona”, “l’introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o altri contenitori di vetro”. Nell’ordinanza è previsto inoltre il divieto di “introduzione o detenzione di qualsiasi genere di spray contenente principi urticanti” e “la detenzione e l’utilizzo di artifici pirotecnici, anche se di libera vendita”.

Infine previsto anche l’obbligo per tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nell’area interessata dal divieto di vendita di “esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto”.

PARCO CHIUSO SOLO PER I MY CHEMICAL ROMANCE – 15 LUGLIO

Per quanto riguarda invece i provvedimenti di mobilità, il Parco delle Cascine sarà chiuso soltanto per il concerto del 15 luglio quando sul palco saliranno i My Chemical Romance. Lo schema è quello già utilizzato per il Firenze Rocks con divieti di sosta dalla mezzanotte e chiusura al traffico dalle 12. Ecco i dettagli.

Divieti di sosta

I primi provvedimenti scatteranno dalle 00.00 di mercoledì 15 luglio: si tratta dei divieti di divieti di sosta che rimarranno in vigore fino alle 2 del giorno successivo. Ecco strade e piazze interessate: piazza Puccini (tratto discendente tra Ponte Ferrari e via Tartini), via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, piazzale Jefferson, viale del Pegaso, viale degli Olmi, via delle Cascine (da piazzale delle Cascine e via Paisiello), viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, piazza Vittorio Veneto (area compresa tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno), viale dell’Aeronautica, via del Barco (da via dei Vespucci a viale del Pegaso), via dei Vespucci (tra l’intersezione con via del Barco e il sottopasso ferroviario, ingresso CIT), piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica).

In piazzale delle Cascine saranno riservate alcune zone alla sosta dei mezzi a servizio dei disabili e ai mezzi con contrassegno area Park A. Per la sosta dei taxi previsti divieti di sosta in piazzale Vittorio Veneto (tratto nella zona parcheggio dei bus del TPL fronte via Solferino insieme ai bus delle linee extraurbane) e viale delle Magnolie (lato parcheggio, eccetto posti disabili).

In viale Lincoln (area tra i paletti artistici e piazza Vittorio Veneto) e piazza Vittorio Veneto (area tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno) saranno in vigore divieti di transito tranne che per ciclomotori e motocicli.

Per la sosta dei bus saranno istituiti divieti di sosta a tratti in via Fabiani, via Salvador Allende, via dell’Accademia del Cimento, via Barsanti, via Almerico da Schio.

Alle 12 scatteranno chiusure in via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda de Bellagarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica), piazza Jefferson (deroghe per i mezzi dei titolari di passi carrabili e frontisti, veicoli diretti all’area Park B). Divieto di transito anche in via degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine), via delle Cascine (tra via Paisiello e piazzale delle Cascine); stesso provvedimento in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra piazzale delle Cascine e viale del Pegaso) con deroga per i mezzi dei disabili e frontisti, per i veicoli con contrassegno per l’area Park A e l’area Park C.

Chiusi anche viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington); stesso provvedimento nelle aree riservate ai parcheggi di scooter in viale Lincoln e piazza Vittorio Veneto e per quelle dei bus turistici con deroga per i mezzi interessati.

Scatterà alle 12 anche il divieto di transito in via Tartini (all’intersezione con piazza Puccini) con deroga per i frontisti e titolari di passi carrabili. Dalle 13 provvedimenti anche in piazza Puccini: i veicoli sulla direttrice via Boccherini-via Baracca non potranno svoltare verso via delle Cascine con obbligo di proseguire a dritto o svoltare in viale Redi; chiusa la corsia discendente da Ponte Ferrari con obbligo di proseguire in direzione di via Ponte alle Mosse (con revoca della corsia preferenziale). Divieto di transito anche in via Mercadante (tra via Donizetti e via delle Cascine) e via Petrella (tra via Donizetti e via delle Cascine) con deroga per frontisti e titolari di passi carrabili.

I veicoli autorizzati alla sosta nell’area interessati dai divieti (piazzale delle Cascine e viale dell’Aeronautica) potranno accedere/uscire soltanto dal percorso via del Barco-via del Pegaso-viale dell’Aeronautica e viceversa. Dalle 15 inoltre in piazza dell’Isolotto saranno istituiti divieti di sosta per consentire il parcheggio alle biciclette anche in sharing.

Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 2 di giovedì 16 luglio.

TRASPORTO PUBBLICO, PARCHEGGI SCAMBIATORI E BIKE SHARING

Confermate anche le misure in materia di trasporto pubblico, parcheggi scambiatori e bike sharing in modalità differenziate sulla base dei provvedimenti di circolazione.

Trasporto pubblico

Mercoledì 15 luglio in occasione del concerto dei My Chemical Romance che prevede la chiusura del Parco dalle 12 sono previste alcune modifiche alle linee di TPL urbano nell’area interessata. Si tratta delle linee 17B e C, 55 e 57. Per le prime due è previsto anche un cambio di capolinea: il 17C fino alle 13 farà capolinea come il 17B in via Arrigo Boito; dopo le 13 per entrambi il capolinea alla fermata Redi San Donato. Il capolinea della 55 fino alle 13 sarà alla fermata Puccini Manifattura per poi spostarsi alla fermata Redi San Donato.

Si ricorda che nell’ambito del nuovo assetto del trasporto pubblico notturno è stato istituito il potenziamento del servizio per le Cascine per gli eventi estivi, tra cui appunto i concerti. La linea 17 “notturna”, per esempio, ha una frequenza di 15 minuti con capolinea provvisorio in Redi San Donato. Le Cascine sono raggiungibili agevolmente a piedi anche dalla zona Leopolda-Porta a Prato dove fermano o fanno capolinea diverse linee, tra cui le “notturne” 9, 30, 35 e i bussini C2 e C3.

Per quanto riguarda la tramvia per raggiungere l’area del concerto si può utilizzare la T1 (fermata Cascine Carlo Monni) 17 che la T2 (fermata San Donato Università) raggiungendo poi la Visarno Arena a piedi. Per consentire il defluire degli spettatori in uscita dai concerti, sono previsti passaggi più frequenti nelle ore di maggiore richiesta. Per concerto del 15 luglio la tramvia viaggerà fino alle 2 di notte con una frequenza variabile tra i 7 e i 9 minuti, in funzione dell’afflusso.

Per info: www.at-bus.it www.gestramvia.it

Parcheggi di interscambio

Per limitare l’accesso dei veicoli privati si consiglia di utilizzare i parcheggi di interscambio lungo le due linee tranviarie T1 Leonardo e T2 Vespucci (stazione binario 16, stazione Fortezza Fiera, Porta a Prato-Leopolda, Guidoni, Palazzo di Giustizia-Novoli, Centro commerciale San Donato, Villa Costanza, Ponte a Greve) oltre che tutti gli altri parcheggi di struttura del Comune di Firenze (fra cui Oltrarno-Calza, Alberti, Beccaria, Sant’Ambrogio).

Bike sharing

Per regolamentare al massimo la sosta dei mezzi, mercoledì 15 luglio in occasione della chiusura del Parco sarà impedita la possibilità di blocco del mezzo al di fuori delle aree di parcheggio individuate: via delle Cascine (tra via Paisiello e il ponte ferroviario), viale del Pegaso (tra viale dell’Aeronautica e viale delle Cornacchie), viale dell’Aeronautica (tra la Palazzina dell’Indiano e viale dell’Indiano), viale Lincoln (tra Ponte al Pignone e la delimitazione area pedonale lato piazza Vittorio Veneto) e piazza dell'Isolotto (nell’area del mercato, attiva dalle 15).

Per info: https://www.visarnoarena.it/; https://www.reimaginepeacefestival.it/; https://www.lndf.it/