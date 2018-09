Casa Ronald, Taxi gratuito per i bambini malati e le loro famiglie

L'iniziativa 'Offro un passaggio a Casa Ronald' è frutto dell'accordo tra il 4390 Taxi Firenze e la Fondazione

Iniziativa di solidarietà dei tassisti fiorentini del 4390 Taxi Firenze, che da domani porteranno a bordo, gratuitamente, i bambini malati e i loro familiari ospiti della Casa Ronald Firenze di via Taddeo Alderotti 95. Secondo infatti l'accordo siglato con Fondazione per l’Infanzia Ronald Mcdonald, il 4390 Taxi Firenze donerà 3.650 euro di transfer gratuiti per le famiglie ospiti e metterà a disposizione i suoi canali di comunicazione per aiutare la Fondazione con la raccolta fondi, attraverso il 5x1000.

«Ogni anno come 4390 Taxi Firenze – afferma Claudio Giudici, responsabile marketing e comunicazione del 4390 e presidente nazionale Uritaxi – individuiamo un’iniziativa benefica specifica per aiutare chi è meno fortunato di noi. Negli ultimi anni tra l’assistenza ospedaliera per i più piccoli, lo sport per i bambini con disabilità, e tanto altro, abbiamo cercato sempre di dare il nostro contributo. Cerchiamo di verificare sempre l’effettiva destinazione del nostro aiuto, cosa necessaria oggi dopo i troppi scandali che hanno riguardato la beneficenza. Fenomeni ignobili perché al danno diretto aggiungono quello di sfiduciare percorsi di generosità che dovrebbero essere di assoluta snellezza. Quest’anno il nostro aiuto sarà per Casa Ronald, al fine di aiutare le famiglie sue ospiti che vivono la difficoltà di avere i loro piccoli ricoverati qui a Firenze. Gocce nel mare, ma appunto il mare è fatto di gocce...».

La Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia è un'associazione no profit, nata con l'obiettivo di creare, trovare e sostenere progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

«Siamo felici di questa collaborazione, che ci permette di dare un altro prezioso aiuto ai bambini che ospitiamo e ai loro genitori», commenta Clara Mancini, House Manager Casa Ronald Firenze. “«Il nostro obiettivo è stare vicini alle famiglie nei momenti difficili che si trovano ad affrontare, con un supporto quotidiano e concreto”

Attraverso le sue quattro case, tra cui quella fiorentina, e le Family Room, la Fondazione non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family Centered Care.