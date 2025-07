Caldo, estate 2025 un po' strana: Italia spaccata in due

Questa del 2025 è una estate strana in Italia e non solo.Il nostro Paese è praticamente spaccato in due, come fa emergere un grafico pubblicato pochi minuti fa dal Lamma: mezzo stivale, quello verso sud, è arancione - rosso (grande caldo) mentre dalla Toscana in su la situazione è decisamente diversa. Questo grazie alle masse di aria atlantica che rendono la situazione molto più sopportabile.

"Tra giovedì e sabato - spiega il Consorzio Lamma Toscana - nuovo, intenso, picco di calore al Sud. Apice del caldo atteso venerdì con temperature oltre i 40 °C su Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria (soprattutto ionica); 37-40 °C nelle zone interne della Campania, del Molise e del basso Lazio.

Situazione opposta al Nord e sulla Toscana, dove masse d'aria atlantica manterranno le temperature su valori gradevoli se non leggermente inferiori alle medie del periodo, in particolare sul Nord Ovest. Tra giovedì e venerdì attesi anche rovesci e temporali sparsi, anche forti, al Nord; parzialmente coinvolta anche la nostra regione, soprattutto le zone centro-settentrionali (venerdì/sabato). Rimane però dell'incertezza relativa alla localizzazione e alla tempistica dei fenomeni. Sabato le correnti atlantiche avanzeranno verso sud favorendo un calo termico al Centro e domenica anche al Meridione. Dal 28 luglio al 4-5 agosto probabile fase caratterizzata da temperature gradevoli su tutta Italia e da episodi di instabilità", conclude Lamma.