Bus per il cimitero di Soffiano anche la domenica

Il Consiglio del Quartiere 4, nella giornata di ieri, ha approvato la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Delia Fedele e Stefano Pallini in cui si chiedeva all’Amministrazione comunale di valutare, attraverso uno studio di fattibilità per estendere il servizio della linea 50 anche nelle giornate domenicali e festive, in corrispondenza degli orari di apertura del Cimitero di Soffiano.

La proposta nasce dall’esigenza di garantire un collegamento con il trasporto pubblico anche nei giorni festivi, favorendo l'accessibilità al cimitero per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi ha difficoltà di deambulazione e a coloro che non dispongono di un mezzo proprio, raccogliendo una richiesta espressa anche attraverso una petizione sottoscritta da circa 250 cittadini, tutti frequentatori del Cimitero, nel quale hanno sepolto i loro cari.

Soddisfazione esprime anche il Consigliere comunale Draghi che si farà carico affinché la mozione abbia un seguito, “ne parlerò direttamente con l’Assessore Giorgio – spiega Alessandro Draghi – al quale ho consegnato le firme dei cittadini in originale”.