Bolletta dell'acqua, quanto mi costi

Si attesta a 770€ la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2025 per la bolletta idrica (nell'ipotesi di consumo 182 mc/anno), record a livello nazionale ed in aumento del +7,0% rispetto al 2024. A livello nazionale, la spesa media è di 528€ a famiglia, con un incremento del +5,4% rispetto all'anno precedente.

La regione in cui si spende meno è il Molise (€274), che registra però l'aumento più consistente a livello regionale con il +17,5% rispetto al 2024.

Frosinone resta in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media annuale di 973€, mentre Milano si conferma il capoluogo più economico con 203€. Fra i capoluoghi di provincia, gli aumenti più consistenti si registrano a Reggio di Calabria (+19,4%) e Crotone (+19,2%).

Notevoli le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione; in Toscana ad esempio, si va dagli 861€ di Pisa ai 578€ di Lucca.

In base agli ultimi dati Istat (anno 2022), la dispersione idrica raggiunge il 42,4% nel territorio complessivo italiano. In Toscana, la dispersione idrica media è del 36,4%. Il livello più alto nella regione si registra a Massa (65,3%), mentre il più basso è registrato a Arezzo (16,6%).

La fotografia emerge dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2025 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone e un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci attestiamo su un consumo di 150 mc l’anno, la spesa media nazionale sarebbe di €415 con un risparmio di €113. Il risparmio medio annuo garantito dal bonus sociale idrico si attesta sui 115€.