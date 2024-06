Bocciofila Scandiccese: il Memorial Ciampoli - Lazzeri

Bel fine settimana di sport quello appena trascorso, con la 10a edizione del MEMORIAL CIAMPOLI-LAZZERI, gara Nazionale Individuale riservata ad atleti Paralimpici-Sitting e valida per il Ranking Nazionale.

La gara ha preso il via sabato pomeriggio alla presenza del Presidente della Federbocce Toscana, Giancarlo Gosti, e del Delegato di Firenze, Stefano Bartoloni.

Gli atleti provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana si sono dati battaglia sui campi della Bocciofila Scandiccese dando vita a partite di grande interesse per la qualità del gioco espresso e l’incertezza dell’esito finale.

Al termine del pomeriggio restavano in lizza

Alberti Danilo ASD CANONICHESE – Bergamo

Rosano Martina ASD SCANDICCESE - Scandicci

Billiato Enio BOCCIOFILA F.A.O. MOTTA - Treviso

Conti Luigi Arrigo Angelo ASD CANONICHESE – Bergamo

Semifinali la domenica mattina con Martina Rosano opposta a Danilo Alberti ed Enio Billiato contro Luigi Conti

La beniamina di casa, Rosano, non è riuscita ad esprimere il gioco messo in mostra il sabato ed un giocatore esperto e forte come Alberti ha avuto la meglio. Nell’altra semifinale Billiato iniziava male la partita non interpretando bene il campo mentre Conti, a suo agio, inanellava una serie di tiri che nonostante una ripresa di Enio, ne determinavano la vittoria.

Finale Alberti-Conti dove Alberti ha da subito preso la forza del campo giocando molto bene e meritando la vittoria finale.

Premiazioni a cura del Consigliere della Scandiccese Alessandro Giachetti, di Lapo Cintolesi storico presidente e persona generosa nel mettere a disposizione tempo ed esperienza per tutte le iniziative della Società, di Angelo Cifiello CT Bocce Paralimpiche hf Sitting e Standing, del presidente Stefano Iserani.

Perfetta la direzione di gara di Marco Martinelli, competente, preciso e puntuale, impeccabili gli arbitraggi di Gennaro della Rocca e Gino Piga e prezioso il contributo di UNICOOP Firenze-Sezione Soci di Scandicci, nella persona di Adriano Sensi, per la realizzazione della manifestazione.