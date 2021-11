Bocce: in Toscana i campionati B e C di Raffa

Gli atleti e le atlete delle categorie B e C della Raffa saranno protagonisti sui campi di Firenze e del resto della Toscana domani e domenica prossima in occasione dei campionati italiani delle specialità individuale, coppia e terne.

I trentasei gironi eliminatori si disputeranno sul territorio regionale dalle 9 di domani, sabato 27 novembre: uno è previsto al bocciodromo dell'Unione Sportiva Affrico, in viale Fanti. Le finali tricolori, invece, sono in programma dalle 9 di domenica 28 sulle corsie di gioco dell’ASD Bocce Arezzo. "È un grande sforzo organizzativo dell’ASD Bocce Affrico che ringrazio - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - perchè, dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, la voglia di tornare nei bocciodromi da parte degli atleti era tanta.

Vedremo all’opera tanti atleti di tutte le fasce d’età che, per qualificarsi per i campionati italiani, si sono dovuti allenare con costanza e passione".“E' motivo d'orgoglio per il nostro quartiere - ha detto il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi - ospitare i Campionati Nazionali in una struttura bella e moderna come il bocciodromo dell'Affrico, un impianto che può contribuire a far conoscere il gioco delle bocce in tutte le sue specialità e far avvicinare nuovi appassionati.

E' uno sport che conosco e amo e, da ex giocatore, auguro a tutti gli atleti di vivere una due giorni indimenticabile e di grandi successi”Ad Arezzo saranno assegnati otto titoli italiani: individuale, coppia e terna della categoria B maschile; individuale della B femminile; individuale, coppia e terna della C maschile; individuale della categoria C femminile. In campo ci saranno 416 atleti e le finali tricolori sono in programma domenica sulle corsie di gioco dell'Asd Bocce Arezzo. La kermesse, non andata in scena nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, due anni fa si disputò a Verona e i titoli italiani approdarono nelle Marche (due ori), in Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia.