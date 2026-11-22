I lavori di potenziamento alla terza corsia dell'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello affrontano il completamento dello scavo della galleria San Donato, la "chiave di volta" dell'intero impianto cantieristico: una svolta ingegneristica determinante che sblocca finalmente la fase successiva, consentendo la messa in esercizio e la deviazione del traffico su oltre 4 chilometri di nuovo tracciato.Il grande "scambio di carreggiata": come si liberano le vecchie corsie

Con la conclusione dello scavo della galleria San Donato — l'opera d'arte principale dell'intero progetto di potenziamento — i tecnici di Autostrade per l'Italia hanno ottenuto il via libera operativo per attivare la complessa manovra di re-routing del traffico sui nuovi percorsi, previsti per un totale di oltre 4 km complessivi.

Nello specifico, la prima fase dell'operazione riguarda l'apertura del primo chilometro della nuova carreggiata sud, situato tra le aree di servizio Chianti e le gallerie San Donato (dal km 307+100 al km 308+500). Per liberare la sede autostradale originaria e consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione, il piano logistico prevede uno "scambio" simultaneo delle direzioni di marcia:

I flussi diretti a Roma vengono trasferiti direttamente sul nuovo chilometro di carreggiata sud appena realizzato.

vengono trasferiti direttamente sul nuovo chilometro di carreggiata sud appena realizzato. I flussi diretti a Milano vengono deviati sulla carreggiata sud preesistente.

Questa combinazione permette di svuotare integralmente la vecchia carreggiata nord, trasformandola in un cantiere protetto dove le squadre operative possono avviare le complesse lavorazioni di riconfigurazione strutturale.

Per concretizzare questo delicato passaggio infrastrutturale, la macchina organizzativa schiera risorse di primo piano:

Oltre 100 persone impiegate sul campo tra tecnici, ingegneri e maestranze specializzate.

impiegate sul campo tra tecnici, ingegneri e maestranze specializzate. 50 mezzi operativi in azione coordinata lungo il tracciato.

Gestire la viabilità autostradale durante i grandi interventi di ammodernamento assomiglia a una complessa partita a scacchi. Ogni deviazione e ogni spostamento di corsia rappresentano mosse rigorosamente calcolate per creare lo spazio fisico necessario al cantiere successivo, garantendo costantemente la continuità del trasporto persone e merci.Operazione notturna: abbattere un edificio in sole 8 ore

Tra le attività più impattanti dal punto di vista operativo figura la demolizione di un edificio di proprietà di Autostrade per l'Italia situato in via dei Vecchi Poderi a Palazzolo, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L'abbattimento è stato programmato per svolgersi all'interno di una finestra temporale estremamente ridotta: la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle ore 22:00 alle 06:00, sfruttando la contestuale chiusura totale del tratto autostradale tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni.

L'eliminazione dell'immobile risponde a due priorità infrastrutturali precise:

Completare la rampa di accesso al nuovo cavalcavia. Ultimare la posa della barriera acustica a protezione del centro abitato.

Le operazioni prenderanno il via dal lato della struttura affacciato sulla carreggiata sud. Soltanto a lavori avviati, e previa verifica delle condizioni di sicurezza, i tecnici valuteranno la possibilità di completare la demolizione della porzione più distante dall'autostrada durante la giornata di domenica 25 ottobre. L'impatto della lavorazione è stato comunicato preventivamente ai residenti della zona mediante apposita segnaletica informativa.

Sfruttare la finestra di chiusura notturna per completare la demolizione dell'edificio di Palazzolo consente di portare a termine l'accesso al nuovo cavalcavia e la barriera acustica annullando i rischi per l'utenza in transito e riducendo al minimo i tempi di interferenza con la viabilità.La strategia dei due weekend e il "piano d'attacco" autunnale

La scelta del momento esatto in cui eseguire operazioni ad alto rischio logistico non è mai casuale. Dal punto di vista dell'analisi dei flussi, la selezione di specifici fine settimana autunnali risponde a una precisa logica di ottimizzazione: sfruttare le "secche" stagionali del traffico — in cui i volumi di circolazione turistica si riducono rispetto ai picchi estivi e il trasporto merci feriale è fermo — per eseguire lo scambio di carreggiata con il minimo impatto sulla rete.

La pianificazione dell'intervento è stata quindi articolata su due weekend strategici:

Primo weekend (23-25 ottobre 2026): attivazione e messa in esercizio del primo chilometro di nuova carreggiata (km 307+100 - km 308+500).

attivazione e messa in esercizio del primo chilometro di nuova carreggiata (km 307+100 - km 308+500). Secondo weekend (6-8 novembre 2026): replica del medesimo schema logistico per l'entrata in funzione di ulteriori 3 km di nuovo tracciato (tra il km 314+400 e il km 317+600).

L'obiettivo operativo del cronoprogramma è ripristinare la piena fruibilità del tratto (assicurando due corsie per senso di marcia) entro il primo pomeriggio della domenica.

Durante l'esecuzione dei lavori nelle ore diurne di sabato e domenica, il piano di gestione del cantiere garantisce comunque e sempre il transito su almeno una corsia per ciascuna direzione di marcia.Logistica e deviazioni: percorsi alternativi e chiusura delle aree di servizio

Per prevenire congestionamenti e supportare l'utenza durante le fasi più critiche del cantiere, il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha predisposto un piano integrato di viabilità alternativa e assistenza.

Chiusura delle Aree di Servizio:

Chianti est (direzione Firenze/Bologna): chiusura continuativa a partire dalle ore 22:00 di venerdì 23 ottobre fino alle ore 15:00 di domenica 25 ottobre.

chiusura continuativa a partire dalle ore 22:00 di venerdì 23 ottobre fino alle ore 15:00 di domenica 25 ottobre. Chianti ovest (direzione Roma): chiusura unicamente notturna, dalle ore 20:00 di sabato 24 alle ore 06:00 di domenica 25 ottobre.

Itinerari Alternativi Consigliati:

Verso Firenze / Bologna: Brevi percorrenze: uscire alla stazione autostradale di Incisa Reggello, seguire le indicazioni su strisce gialle per "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud. Lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Valdichiana (km 385+400), immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) verso Siena, proseguire sul Raccordo Siena-Firenze (RA3) in direzione Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Verso Roma: Brevi percorrenze: uscire alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica provvisoria gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 a Incisa Reggello. Lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Firenze Impruneta (km 295+500), percorrere il Raccordo Siena-Firenze (RA3) verso Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) in direzione Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.



La struttura di gestione della rete ha potenziato i presidi operativi attivi 24 ore su 24, incrementando le squadre di pattugliamento e predisponendo mezzi di soccorso meccanico dedicati lungo il tratto per risolvere tempestivamente qualsiasi neutralizzazione della carreggiata.

Il complesso di interventi in corso tra Firenze sud e Incisa Reggello si inserisce nel più vasto piano nazionale di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale. L'estensione a tre corsie e la riqualificazione delle sedi storiche rappresentano passaggi ineludibili per innalzare gli standard di sicurezza, incrementare la capacità della rete e ridurre i tempi di percorrenza sul principale corridoio di collegamento del Paese.

Ogni deviazione temporanea e ogni chilometro di nuova carreggiata inaugurato testimoniano il delicato equilibrio tra le esigenze della cantierizzazione ad alta complessità e la necessità di garantire la continuità della mobilità quotidiana.

Quando vi troverete a transitare tra i birilli di un nuovo scambio di carreggiata, quale ritenete debba essere la priorità nell'evoluzione delle nostre infrastrutture: accelerare i cantieri concentrando le chiusure nel minor tempo possibile o dilazionarli per minimizzare l'impatto sul traffico giornaliero?