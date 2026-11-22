Domenica 25 ottobre al Mercato Centrale una giornata dedicata alle eccellenze agroalimentari e alle tradizioni dei tre Comuni, uniti nel progetto "I Sapori della Montagna Materana – dalla pasta alla comunità"

Aliano, Stigliano e Gorgoglione insieme a Firenze per promuovere le eccellenze agroalimentari, le tradizioni e il patrimonio culturale della Montagna Materana. Domenica 25 ottobre, in occasione del World Pasta Day, i tre Comuni parteciperanno a una giornata di incontri, degustazioni e laboratori al Mercato Centrale di Firenze, nell'ambito del progetto d'area "I Sapori della Montagna Materana – dalla pasta alla comunità". L'iniziativa, coordinata dal Comune di Aliano in qualità di ente capofila, nasce dalla collaborazione tra le tre amministrazioni comunali con l'obiettivo di valorizzare le produzioni locali e promuovere un'immagine condivisa dell'entroterra materano, attraverso il coinvolgimento di produttori, artigiani e comunità.

Un'occasione per presentare al pubblico fiorentino le specificità dei tre territori: l'olio extravergine di oliva Majatica dei Calanchi, i peperoni cruschi e i prodotti da forno di Aliano; la filiera cerealicola, la pasta artigianale, i salumi e le specialità dolciarie di Stigliano; la tradizione norcina di Gorgoglione, con la Lucanica, la soppressata, il pezzente e i caratteristici Gliumuriell. Al centro della manifestazione anche il debutto fuori dai confini regionali dell'Accademia della Pasta Lucana Fatta a Mano, istituita il 4 agosto 2026 con sede ad Aliano.

Le maestre pastaie proporranno dimostrazioni delle tecniche tradizionali di lavorazione, coinvolgendo il pubblico nella preparazione dei formati tipici lucani. "Questo progetto collettivo rappresenta una pietra miliare per l'intera programmazione turistica e culturale della Montagna Materana", dichiara Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano.

"Come Comune Capofila abbiamo coordinato con entusiasmo questo sforzo congiunto, convinti che la tutela integrata del nostro patrimonio enogastronomico, a partire dalla nuova Accademia con sede ad Aliano, sia la chiave per lo sviluppo economico futuro delle nostre comunità". "Il Comune di Stigliano porta all'interno di questa alleanza territoriale la forza della sua storica e prestigiosa filiera cerealicola", sottolinea Francesco Micucci, sindaco di Stigliano. "Poter presentare e far degustare i prodotti di questa filiera corta a una platea internazionale e qualificata come quella fiorentina rappresenta un'opportunità straordinaria di promozione e valorizzazione del territorio".

Accanto alla produzione granaria, Stigliano presenterà le proprie eccellenze norcine, le produzioni dei forni e le specialità dolciarie riconosciute De.C.O. "Gorgoglione partecipa a questa importante trasferta fiorentina portando con sé l'eccellenza della sua secolare tradizione norcina", afferma Carmine Nigro, sindaco di Gorgoglione. "Questo evento dimostra in modo tangibile che i piccoli comuni dell'entroterra lucano sanno fare sistema, superando i campanilismi per esportare un modello integrato di agroalimentare, cultura e accoglienza".

Soddisfazione anche da parte di Umberto Montano, fondatore e presidente del Mercato Centrale di Firenze: "Questa rete di Comuni lucani porta a Firenze un patrimonio culturale e umano immenso, fatto di resistenza, passione e legame simbiotico con la terra. Siamo fieri e onorati che il Mercato Centrale sia stato scelto come la piazza d'elezione per il debutto nazionale dell'Accademia della Pasta Lucana Fatta a Mano". La giornata si aprirà alle ore 11, alla presenza dei tre sindaci, di Umberto Montano e del presidente dell'Associazione dei Lucani a Firenze, Luigi D'Angelo.

Seguiranno l'esposizione e gli assaggi dei prodotti tipici, i laboratori gratuiti "Dalla Pasta al Piatto", con prenotazione obbligatoria, e le dimostrazioni delle maestre pastaie dell'Accademia, dalle 18 alle 20. Alle ore 19 il talk culturale "Il Buon Parlare" offrirà un momento di confronto tra i sindaci sul rapporto tra biodiversità, storia, turismo e tradizioni gastronomiche. Alle ore 20 è previsto un evento conviviale conclusivo su invito. Ai visitatori sarà distribuita anche la "Mappa dei Sapori", dedicata ai prodotti, alle aziende agricole e alle bellezze paesaggistiche e culturali dei territori coinvolti.

La presenza congiunta di Aliano, Stigliano e Gorgoglione a Firenze testimonia la volontà delle amministrazioni di costruire un percorso comune di promozione territoriale, mettendo in relazione le identità dei singoli paesi e valorizzando il patrimonio agroalimentare e culturale della Montagna Materana come risorsa condivisa.