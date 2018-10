Abbandonano rifiuti fuori dei cassonetti: non sfuggono alla Polizia Municipale

Gli accertamenti hanno riguardato gli abbandoni sia vicino ai cassonetti sia nelle aree isolate

Continua l’attenzione della Polizia Municipale sull’abbandono dei rifiuti e in generale per il decoro urbano. Martedì gli agenti del Reparto Ambientale hanno effettuato alcuni controlli notturni mirati nel Quartiere 4. Gli accertamenti hanno riguardato gli abbandoni sia vicino ai cassonetti sia nelle aree isolate. In zona viale Piombino in due distinte postazioni di cassonetti gli agenti hanno trovato alcuni sacchi abbandonati in strada che contenevano rifiuti di vario genere. Fra questi anche alcuni documenti da cui sono risaliti a tre attività commerciali della zona. Per i responsabili è scattata quindi la sanzione da 166 euro per la violazione del regolamento dello smaltimento rifiuti.