FIRENZE– Mercoledì 11 marzo, alle ore 18:30, la libreria cinema Giunti Odeon di Firenze (Piazza Strozzi) ospiterà sul palco la presentazione-evento de “La Molecola della Civiltà – il viaggio del vino fra storia, mito e bellezza”, l'ultimo saggio di Francesco Sorelli.

L'incontro, dal titolo “La Molecola della Civiltà - il Libro in Scena”, vedrà l’autore affiancato da Gilberto Bertini, che ha curato la costruzione creativa, dinamica e sonora della performance: una messa in scena ritmata e suggestiva capace di trasformare le pagine del libro in un’esperienza sognante, viva e immersiva.

Un percorso narrativo lungo ottomila anni che usa il vino, l’evoluzione dell’uomo e dei suoi progressi scientifici e artistici, ma anche le sue cadute e le grandi tragedie, come chiave per leggere l’essere umano: la convivialità e la solitudine, la misura e l’ebbrezza, la ricerca della bellezza come sfida alla caducità della vita.

Il volume (Edizioni Davide Falletta, € 34,90), impreziosito dalla prefazione del Prof. Attilio Scienza, fonde rigore saggistico e taglio narrativo, unendo storia, riferimenti artistici e memoria civile.

Francesco Sorelli (Firenze, 1977) è divulgatore, comunicatore e manager del vino, direttore e ambasciatore del Consorzio Chianti Rufina. Da oltre vent’anni tiene lezioni, interventi e degustazioni in Italia e all’estero, con un approccio che fonde il vino - espressione millenaria di saper fare, convivialità, bellezza da gustare e creatività senza uguali - alla psicologia, alla storia e alla cultura dell’uomo.

Gilberto Bertini (Fiesole, 1990), si occupa di linguaggi video per raccontare il mondo del vino e del cibo italiano. Giornalista pubblicista, collabora da 10 anni con Winenews, agenzia di stampa di riferimento del settore wine&food per la quale realizza documentari di approfondimento. Dal 2023 in Studio Mercatali, è docente di fotografia del cibo presso la Lorenzo dei Medici Institute e proiezionista presso Giunti Odeon.