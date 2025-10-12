Volley, Scandicci soffre ma batte Perugia

Ph Rubin / Lvf

La Savino Del Bene Volley rientra a casa dopo 195 giorni dall'ultima sfida ufficiale disputata al Pala Big Mat e festeggia, insieme al suo pubblico, la vittoria per 3-1 contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia.

Prima del fischio d’inizio l’opposta azzurra Ekaterina Antropova è stata premiata da Paolo Nocentini, Presidente della Savino Del Bene Spa, e Sandra Leoncini, Amministratore Delegato della Savino Del Bene Volley, con due Palloni d’Oro come Best Scorer e Best Acer dello scorso Campionato di Serie A1.

Una partita dai due volti quella di questa sera, in cui le ragazze di Coach Gaspari hanno dovuto dar fondo a tutte le proprie risorse per strappare la vittoria piena contro una Perugia davvero combattiva, specialmente nel terzo e quarto parziale.Dopo aver iniziato alla grande e conquistato i primi due set mostrando un buon gioco, le toscane hanno subito la rimonta umbra nel terzo set, trascinate da Gardini e Williams (23-25). Nell’ultimo parziale è stata ancora Perugia a condurre per larghi tratti ma, dopo aver conquistato anche un set-point, si è dovuta arrendere sul muro di Ognjenovic per 28-26 nel boato del Pala BigMat.

A livello statistico Ekaterina Antropova è risultata la top scorer per la Savino Del Bene Volley con 22 punti, seguita da Skinner (15) e Weitzel (12). Per la squadra avversaria, ottima la prova realizzativa di Williams (24 punti e best scorer dell’incontro), supportata da Gardini (13) e Perinelli (10).Le padrone di casa hanno poi registrato un numero superiore di muri realizzati (8-3), mentre il computo di ace è risultato in parità (9-9).

Per quanto riguarda poi le percentuali di ricezione, le biancoblu hanno chiuso con il 56% di positività contro il 45% di Perugia e concluso l’incontro con percentuali superiori anche in attacco (56% - 53%).Dopo aver disputato il primo match tra le mura amiche del Pala BigMat, la Savino Del Bene Volley sarà nuovamente impegnata in trasferta mercoledì 15 ottobre alle ore 20:30 sul campo di Cuneo.

La cronaca Per l’esordio casalingo, la Savino Del Bene Volley scende in campo con la diagonale composta da Ognjenovic e Antropova, le schiacciatrici Bosetti e Skinner e il tandem di centrali formato da Weitzel e Graziani. Il libero è Brenda Castillo.

Coach Giovi propone lo starting-six composto da Ricci in regia e Williams opposta, in zona 4 Beatrice Gardini ed Elena Perinelli con al centro il duo Mazzaro-Lemmens. Il ruolo di libero è affidato a Stefania Recchia.

1° Set Avvio equilibrato di partita, con nessuna delle due formazioni realmente in grado di prendere il largo (11-11). Tre diagonali consecutive di Antropova regalano il +4 alle toscane (16-12), costringendo coach Giovi a chiamare anche il suo secondo time-out. Vantaggio invariato dopo il muro di Bosetti (19-15) e corridoio verso il set di fatto aperto per le ragazze di coach Gaspari. Il pallonetto di Skinner regala il set-point alle biancoblu, sigillato dal lungolinea di Antropova per il 25-20.

2° Set Riparte forte la squadra di coach Gaspari, subito a +4 dopo due primi tempi consecutivi di Graziani (8-4). L’ace di Antropova segna il 13-5 in favore delle toscane, in totale controllo del parziale. Effettua anche alcune sostituzioni coach Gaspari, dando spazio alla diagonale Bechis-Ruddins e alla giovane Franklin, mantenendo sempre un largo vantaggio (21-11). Provano a rifarsi sotto le ospiti sospinte da Williams (23-17), ma il set si chiude sull’errore al servizio di Gardini (25-18).

3° Set Comincia sin da inizio parziale Sarah Franklin al posto della connazionale Skinner. Come nel primo set, le due squadre giocano a braccetto sino al 9-9. L’errore in attacco della stessa Franklin regala il doppio vantaggio alle ospiti (10-12), avanti anche nella seconda metà di set grazie alle realizzazioni della sua opposta (17-20). La Savino Del Bene Volley ricuce parzialmente lo svantaggio fino al 21-22, ma la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, dopo essersi fatta annullare due set point, si aggiudica il set sull’errore al servizio di Mancini (23-25).

4° Set

Dopo un inizio equilibrato, è di Camilla Weitzel il punto del primo doppio vantaggio toscano nel set (8-6). Sebbene la Savino Del Bene Volley provi la fuga con Antropova per il 13-10, è compatta Perugia nel rimanere aggrappata al set e pareggiare a quota 14. Le ospiti riescono con un’ottima correlazione muro-difesa a volare sul +3 (16-19), ipotecando la vittoria del parziale. L’ingresso del doppio cambio, oltre a Skinner, rilancia le padrone di casa, capaci di impattare sul 22-22. Il muro di Graziani vale il match point biancoblù, ma Perugia non molla e prolunga la sfida ai vantaggi: il muro di Maja mette il sigillo all’incontro (28-26).

Coach Gaspari post-partita: “Sì, una partita sulla falsariga di quella contro Monviso, dove avevamo avuto un approccio molto positivo. Oggi, direi, anche meglio della gara con Monviso, poi però è crollato drasticamente il nostro sistema di muro-difesa, che deve essere un punto di forza e lo sarà. Mi è dispiaciuto perché non siamo riusciti ad adattarci a una situazione che, di fatto, non è mai cambiata dall’inizio alla fine della partita: era quella, e noi ci siamo innervositi.

Non so esattamente cosa sia successo, ma le ragazze devono imparare che la partita finisce solo quando si vincono tre set. Dobbiamo quindi lavorare sulla tenuta e sulla continuità, perché nelle prime uscite stagionali abbiamo dimostrato una grande aggressività all’inizio, seguita però da un calo, a volte fisico, a volte tecnico, a volte tattico. Merito a Perugia, che a mio avviso non ha mai smesso di lottare: nei primi due set ha spinto molto al servizio, poi ha preso fiducia in attacco. D’altro canto però, non bisogna vedere la nostra partita come una sconfitta, perché non lo è.

La mia squadra, nel quarto set, pur trovandosi in svantaggio, ha dimostrato grande lucidità nel restare in partita e l’ha chiusa con il muro-difesa.”

Savino Del Bene Volley – Bartoccini-Mc Restauri Perugia: 3-1 (25-20,25-18,23-25,28-26)

Savino Del Bene Volley: Traballi, Bechis, Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini 1, Graziani 9, Nwakalor n.e., Antropova 22, Weitzel 12. All.: Gaspari.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: Kump, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 9, Sirressi n.e., Passeri (L2) n.e., Ricci 1, Markovic 2, Recchia (L1), Bartolini, Mazzaro 5, Fiesoli 2, Gardini 13, Williams 24. All. Giovi.

Arbitri: Papadopol - Canessa

Durata: 2 h 03' (27', 23', 25', 34’)

Attacco Pt%: 56% - 53%

Ricezione Pos% (Prf%): 56% (23%) - 45% (22%)

Muri Vincenti: 8 - 3

Ace: 9 - 9

MVP: Antropova

Spettatori: 2050