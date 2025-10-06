Volley Donne, oggi inizia il campionato

Il campionato di Serie A1 femminile prende il via nel solco della storica vittoria mondiale conquistata dall'Italia quest'estate. Un trionfo che ha acceso l'entusiasmo e innalzato le aspettative, rendendo ancora più speciale l'inizio della nuova stagione.Tra le squadre più attese c'è la Savino Del Bene Volley, reduce da una straordinaria annata culminata con la finale di Champions League e pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nel massimo campionato italiano.

L'esordio è fissato per oggi lunedì 6 ottobre alle 20.30, in occasione dell'inedito Monday Match della prima giornata, sul campo della Wash4green Monviso Volley, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

EX E PRECEDENTI Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della Wash4green Monviso Volley. Allo stesso modo nella formazione piemontese non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.Quello di lunedì sarà l'ottavo confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in sette occasioni su sette. L'ultima sfida tra le due squadre risale al 23 febbraio 2025, quando in occasione della ventiquattresima giornata dello scorso campionato, la Savino Del Bene Volley conquistò un successo per 3-1 tra le mura di Palazzo Wanny, guidata da una Antropova da 32 punti e da una Castillo eletta MVP al termine del match.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO PAOLETTI

“L'inizio di stagione è sempre un momento estremamente insidioso per qualsiasi squadra, soprattutto quando si gioca in trasferta e in un palasport caldo e appassionato come quello della Wash4green Monviso Volley. Non bisogna dimenticare che Monviso, nelle ultime stagioni, ha ottenuto risultati importanti e, a mio avviso, si è ulteriormente rinforzata. Ha costruito un organico competitivo, in grado di ambire a traguardi di rilievo anche in questa annata.”

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Finalmente si inizia. È chiaro che c'è tanta attesa per questa prima di campionato, tanta curiosità e, al tempo stesso, deve esserci anche tanta attenzione perché, come ogni esordio, è una partita di difficile lettura. Monviso ha cambiato molto, ma ha comunque preso un gruppo di atlete che lo scorso anno giocava già insieme, composto da Battistoni, Malual e Davyskiba. Ha tre centrali di ottimo livello, ha recuperato D'Odorico e ha aggiunto anche degli innesti dalla panchina che potrebbero rivelarsi interessanti a gara in corso.

Sarà quindi difficile conoscere l'equilibrio sia di Monviso che il nostro. Le amichevoli ci hanno dimostrato che la squadra può avere un ottimo approccio alla gara, ma anche che dobbiamo restare attenti per tutta la durata del match. L'esordio, si sa, è sempre delicato e pericoloso allo stesso tempo. Giochiamo in un campo caldo, difficile, dove lo scorso anno abbiamo sofferto moltissimo per portare a casa la vittoria. L'obiettivo deve essere quello di approcciare al meglio il campionato con grande attenzione.

Ho avuto la fortuna di allenare giocatrici come Malual e Davyskiba e so bene quali qualità abbiano: per questo dovremo essere bravi a fare bene le cose semplici, a gestire l'errore soprattutto nelle azioni lunghe e ad avere pazienza nei momenti più delicati della partita. Dobbiamo essere concreti fin da questa prima gara, conoscerci in corso d'opera e piano piano prendere fiducia nei nostri mezzi, così da raggiungere il nostro obiettivo.”

LE AVVERSARIE La Wash4green Monviso Volley, precedentemente conosciuta con il nome di Wash4green Pinerolo, ha concluso la regular season 2024-2025 al nono posto nella classifica di Serie A1, chiudendo con 11 vittorie e 15 sconfitte per un totale 33 punti.Un piazzamento al termine della stagione regolare che ha portato la Wash4green a giocare i Play Off Challenge Cup, dove la formazione piemontese si è arresa solamente in semifinale, battuta per 3-0 dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.Monviso si presenta alla nuova stagione dopo aver confermato Michele Marchiaro alla guida della squadra.

Il tecnico torinese, alla quarta stagione da head coach della formazione piemontese, sarà chiamato a gestire un roster con tante novità. Sono solamente cinque le atlete confermate rispetto alla passata stagione: Akrari, Bussoli, D'Odorico, Moro e Sylves.Tra le neo arrivate spicca invece il terzetto di ex giocatrici de Il Bisonte Firenze, composto da Ilaria Batistoni, Anna Davyskiba e Adhuoljok Malual, con quest'ultima reduce da una stagione durante la quale ha realizzato 499 punti in regular season, risultando come la terza miglior realizzatrice della Serie A1.Questo lunedì Monviso scenderà in campo con il sestetto formato da Battistoni al palleggio, Malual come opposto, Davyskiba e D'Odorico in banda, Akrari e Sylves come centrali e Moro nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Wash4green Monviso Volley e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su DAZN e Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire di uno sconto pari al 10% su tutti i pacchetti VBTV.

Si alza il sipario sulla stagione 2025/26 anche de Il Bisonte Firenze con la prima giornata della Serie A1 Tigotà, e sarà la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a testare le ambizioni e il grado di preparazione di Agrifoglio e compagne. Si gioca alle 20.30 al Pala BigMat, e c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra di coach Federico Chiavegatti, ricca di tanti volti nuovi e vogliosa di capire a che punto è la costruzione della propria identità: alcune indicazioni importanti sono già arrivate dal precampionato, altre emergeranno da questo primo impegno ufficiale, contro una squadra che da anni se la gioca praticamente alla pari con le Fab Four del campionato.

Chieri ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica, ma il nuovo coach Nicola Negro ha a disposizione un roster di altissimo livello, che vorrà subito far vedere di che pasta è fatto: un avversario complicato per Il Bisonte, che comunque si presenterà carico e con il gruppo al completo, pronto a dare battaglia per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono cinque: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, protagonista con la maglia de Il Bisonte per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, Alice Degradi, bisontina per un anno e mezzo fra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, e Stella Nervini, a Firenze nell’ultima stagione, mentre ne Il Bisonte ci sono Rachele Morello, che ha vestito la maglia di Chieri fra il 2022 e il 2024, e Francesca Villani, protagonista con la Reale Mutua per tre stagioni fra il 2020 e il 2023. I precedenti fra i due club sono invece quindici, con nove vittorie per Il Bisonte e sei per la Reale Mutua (di cui le ultime due consecutive nei confronti della scorsa stagione).

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Ci aspetta la prima partita ufficiale della stagione, siamo curiosi di capire a che punto siamo e sarà subito un bel banco di prova: affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, ma lo ha fatto prendendo elementi di grande spessore fra i quali Németh, uno dei migliori realizzatori dello scorso campionato, e Nervini, che era con noi la scorsa stagione e che è reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale giocando spesso da titolare, aggiungendole alle ottime giocatrici che già avevano.

Sarà importante cercare di sfruttare il fattore campo e spingere tanto con la battuta, perchè siamo una squadra con un buon servizio e quindi abbiamo bisogno di raccogliere i frutti dai nove metri: in più dovremo avere pazienza ed essere ordinati nelle situazioni scomode, senza forzare quando non è il caso. Speriamo che ci sia tanto pubblico al Pala BigMat, perché ci darebbe una grossa mano: ci auguriamo di divertirci e di divertire chi verrà a vederci, e faremo il massimo per portare a casa la posta in palio”.

LE AVVERSARIE – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Nicola Negro potrebbe schierarsi con l’olandese Sarah Van Aalen (2000) in palleggio, l’ungherese Anett Németh (1999) come opposto, la svizzera Laura Künzler (1996) e Stella Nervini (2003) in banda, la tedesca Anastasia Cekulaev (2003) e Sara Alberti (1993) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.