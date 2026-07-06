Sara Funaro è la sindaca più amata d’Italia secondo l’edizione 2026 del Governance Poll, il sondaggio annuale di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso ai primi cittadini. È la prima donna a raggiungere il primo posto.

La sindaca di Firenze ottiene il 66% di gradimento, con un balzo di 11 punti rispetto al 55% del 2025. Condivide il podio con Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, vincitore dell’anno scorso, e con Gaetano Manfredi di Napoli, presidente dell’Anci. La crescita di Funaro è la più netta ed è legata al riconoscimento dei cittadini dopo due anni di mandato. Nel 2025, a un anno dal voto, il consenso era stato più freddo. Dietro al podio si segnalano diversi sindaci del Sud. Federico Basile di Messina guadagna 12 punti e passa dal 73esimo al quinto posto con il 62%.

Massimo Zedda a Cagliari è quarto con il 63%. Bene anche Roberto Lagalla a Palermo con +11 punti. Tra le grandi città Milano conferma Beppe Sala al decimo posto con il 59,5%. Roma vede Roberto Gualtieri in ripresa all’8 punti in più e al 54%. A Torino Stefano Lo Russo sale al 33esimo posto con il 55%. Cala invece Matteo Lepore a Bologna, 64esimo con poco sopra il 50%. Il Governance Poll misura il rapporto tra sindaco e cittadini e non è una simulazione di voto. Quest’anno il 80% dei sindaci supera il 50% di consensi, contro l’85% del 2024.

Tra i governatori guida la classifica Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, seguito da Alberto Stefani del Veneto e Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia.