Il sindaco Roberto Ciappi farà il punto sul crollo

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 31 luglio 2020. Avverrà in modalità online l’aggiornamento che il sindaco Roberto Ciappi ha stabilito di comunicare dalla sua pagina Facebook per mettere al corrente la cittadinanza di quanto accaduto lo scorso martedì sera. Al centro della diretta social il crollo del pino. L’iniziativa è prevista domani 1 agosto alle ore 19 dalla pagina Fb del primo cittadino.