Pinko intensifica il contrasto alla contraffazione

PINKO, brand italiano di moda entry to luxury, annuncia un nuovo passo nel rafforzamento della tutela delle sue iconiche Love Bag, consolidando una strategia di lungo periodo volta a proteggere la clientela e salvaguardare l’autenticità dei propri prodotti.

Negli ultimi mesi il brand ha collaborato con le autorità competenti, avviando operazioni che hanno portato all’intercettazione di diverse centinaia di borse contraffatte in varie aree del territorio nazionale. I principali punti di intervento hanno interessato le regioni di Toscana, Campania e Sicilia, permettendo di individuare e sequestrare prodotti per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro.

Questi risultati confermano l’efficacia di un sistema di monitoraggio innovativo sempre più capillare, concepito per identificare tempestivamente anomalie e irregolarità lungo la filiera e contrastare in modo puntuale le attività illecite.

“Proseguiamo con determinazione nella protezione delle nostre Love Bag investendo in tecnologie all’avanguardia e collaborando con le autorità preposte per individuare e contrastare fenomeni di contraffazione nel Paese” - ha dichiarato Pietro Negra, Presidente di PINKO - “Il nostro impegno è offrire un’esperienza d’acquisto autentica e trasparente, proteggendo chi ogni giorno sceglie il nostro brand”.

Le più recenti operazioni si inseriscono in una politica di tutela continuativa che, nel corso del 2025, ha portato all’introduzione distrumenti avanzati di autenticazione e al potenziamento del presidio lungo tutta la catena distributiva. Tra le principali iniziative figurano un team dedicato al monitoraggio dei canali digitali, l’aggiornamento del tag NFC all’interno delle borse e un sistema di notifiche rivolto alle clienti in possesso di Love Bag acquistate prima del 2024. Parallelamente, è stato attivato un servizio di customer care per offrire supporto immediato nelle procedure di autenticazione.

Il consolidamento delle misure di protezione conferma la volontà di PINKO di presidiare il segmento di moda entry to luxury con standard sempre più elevati di trasparenza, sicurezza e innovazione a tutela del rapporto di fiducia con la clientela e nel rispetto della propria identità.