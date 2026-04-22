Ottobre 1943 - giugno 1945: tutto il lavoro del CTLN

Firenze, 21 aprile 2026 – “La lotta di gran parte del nostro popolo consentì all’Italia, responsabile con la Germania di aver scatenato la seconda guerra mondiale, di avere un trattato di pace severo, ma meno duro di quello di Germania e Giappone”. Così Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, nell’introduzione alla pubblicazione curata da Pier Luigi Ballini che contiene tutti i verbali del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale.

Un lavoro corposo (tre tomi per un totale di oltre 1.300 pagine) uscito grazie al Consiglio Regionale della Toscana per le edizioni dell’assemblea. Il saggio introduttivo del professor Ballini accompagna lettori e studiosi negli accadimenti toscani fra l’ottobre 1943 e il giugno 1945: dai “quarantacinque giorni” compresi fra il 25 aprile e l’otto settembre 1943 all’avvenuta liberazione, nell’aprile 1945, dell’intera Italia con la sconfitta del nazifascismo di Salò.

“Uno strumento utile per coltivare la memoria”, premette Antonio Mazzeo, già presidente del Consiglio Regionale. I volumi vengono presentati giovedì 23 aprile a Firenze (ore 17) nella BiblioteCaNova Isolotto (via Chiusi 4/3a) per iniziativa dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, del Comune di Firenze e del Quartiere 4. Dopo i saluti istituzionali (Mirko Dormentoni presidente Quartiere 4 e Andrea Morandi vicepresidente ISRT), il professor Pier Luigi Ballini (docente emerito di Storia Contemporanea nell’ateneo fiorentino) sarà intervistato dal giornalista Mauro Banchini.

L’opera illustra temi e vicende della Resistenza in Toscana: le tragedie della guerra, la deportazione degli ebrei, le lotte dei partigiani, l’avanzata degli Alleati. Il tutto, con la pubblicazione integrale dei verbali, attraverso il ruolo svolto dal CTLN e, nelle varie province toscane, dai CLN.

Approfondimenti A Firenze riflessioni sulla nascita della Repubblica italiana

Il cofanetto con i tre volumi curati da Ballini è stato donato da Vannino Chiti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua recente visita all’Istituto di via Carducci.