Nati due puledri gemelli, festa a Castiglion Fiorentino

CASTIGLION FIORENTINO (AR) - Un evento più unico che raro, che la scienza veterinaria definisce a tutti gli effetti un miracolo della natura, accende i riflettori sulla Val di Chiana. Presso il rinnovato Centro Ippico Serristori sono nati Cosimo e Jole, due puledri gemelli.

Come riporta il Comune di Castiglion Fiorentino i piccoli, assistiti nell’ultimo periodo della gravidanza dalla specialista dott.ssa Mariella Jole nel centro di eccellenza veterinaria “Giuseppe Gentile”, Ospedale Veterinario Universitario di Bologna, sono ora pronti a fare il loro ritorno a casa. Il rientro ufficiale al Centro è previsto già questa settimana.

“non potevamo avere miglior auspicio per l’inizio della nostra attività in Val di Chiana” dichiara visibilmente entusiasta la titolare del Centro, Chiara Locatelli. “la probabilità di un parto gemellare con lieto fine per i cavalli è appena dell’1% ed è per questo che possiamo dire che quanto avvenuto nel nostro Centro ippico sia davvero un miracolo. Il maschietto poi non potevamo che chiamarlo Cosimo in onore del conte Serristori, il nobile che ha lasciato come testamento tutti i suoi averi alla comunità locale, tra i quali proprio il terreno su cui sorge il centro ippico. È un modo per onorare la sua memoria e ringraziare per la stupenda opportunità di poter gestire il maneggio a lui intitolato”.

Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi anche dai vertici dell’Istituzione proprietaria dell’area. Il Presidente dell’Ente Serristori, Marcello Orlandesi, ha voluto sottolineare la valenza non solo simbolica, ma anche strategica dell’evento: “Si tratta di una notizia straordinaria che fa davvero piacere ricevere”, ha commentato il Presidente Orlandesi. “Un evento che dà lustro e prestigio al progetto di riqualificazione del Centro iniziato solo pochi mesi fa”.

La nascita dei due puledri si trasforma così nel biglietto da visita ideale per il nuovo corso della struttura, che mira a diventare un punto di riferimento d’eccellenza per l’equitazione e la valorizzazione del territorio.

Per festeggiare questo eccezionale lieto fine, tutta la cittadinanza è calorosamente invitata al Centro Ippico Serristori nei prossimi giorni, in Loc. Poggio Ciliegio (adiacente alla frazione Manciano di Castiglion Fiorentino) per dare il benvenuto ai due piccoli nuovi arrivati e ammirarli da vicino.