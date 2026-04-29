Nata 'Montespertoli Servizi S.r.l.'

È nata oggi, davanti al notaio nella Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale, “Montespertoli Servizi S.r.l.”, la società in house interamente partecipata dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Santa Maria della Misericordia”. La firma dell’atto costitutivo, apposta nella mattinata, segna la conclusione di un percorso amministrativo durato oltre un anno e l’avvio di una nuova fase nella gestione della residenza sanitaria assistenziale di via Trieste: i servizi strumentali alla RSA, oggi affidati all’esterno tramite gara, saranno progressivamente internalizzati attraverso questo nuovo soggetto societario.

Nel momento della costituzione hanno apposto la loro firma Alessandro Nencioni, Presidente della Casa di Riposo, Giuseppe Lombardo, neo-nominato Amministratore Unico di Montespertoli Servizi e Giampiero Giovannetti, Sindaco Revisore della nuova società.Presente all’atto, in rappresentanza del Comune che esprime il controllo della Casa di Riposo, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.La nuova società nasce con un obiettivo: dare stabilità e maggiore qualità al lavoro del personale impiegato nelle funzioni di assistenza, in particolare operatori socio-sanitari (OSS) e infermieri, che ogni giorno garantiscono cura e attenzione agli ospiti della struttura.

Una stabilità che, nel modello attuale degli appalti pubblici, è troppo spesso messa a rischio da turnover, cambi di gestione e contratti dalla durata limitata.Con la costituzione di Montespertoli Servizi S.r.l., la Casa di Riposo abbandona la logica esclusiva delle gare d’appalto rinnovate ogni dopo pochi anni per affidare i servizi strumentali alla propria società in house attraverso contratti di servizio lunghi e duraturi. Una scelta che permette di programmare con respiro pluriennale, valorizzare le professionalità interne e tutelare la continuità della relazione di cura tra personale e ospiti.La RSA di via Trieste è autorizzata per 44 posti residenziali (42 per anziani non autosufficienti e 2 per autosufficienti) e 7 posti semiresidenziali.

La Casa di Riposo — socio unico della nuova società — manterrà sull’attività della società quel “controllo analogo” previsto dalla normativa europea e nazionale, garantendo continuità, qualità e radicamento territoriale dei servizi destinati agli anziani.“La nascita della società in-house Montespertoli Servizi segna l’inizio di un percorso forte sulle politiche dei servizi alla persona del nostro territorio. Grazie alla tenacia del gruppo dirigente della nostra Casa di Riposo oggi nasce una società pubblica che si pone l’obiettivo di dare continuità e stabilità alla gestione dei servizi di assistenza verso gli anziani.

Le RSA oggi rappresentano sempre di più strutture fondamentali per tante famiglie e tante persone. Cura, amore, attenzione e innovazione saranno le stelle polari che guideranno questo percorso. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono spesi e che si spenderanno per questo.” — dichiara il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini."Per la nostra Casa di Riposo oggi è un giorno importante con la nascita di questa società, perché ci permetterà di riprendere direttamente tutti i servizi, assistenziali e non, che fino ad oggi sono stati appaltati in buona parte all’esterno a cooperative.

Questa scelta di gestire tramite la Montespertoli Servizi la nostra struttura, lasciando al Cda della Casa di Riposo il controllo analogo sulla società, ci permetterà di gestire al meglio il servizio. In particolare si potrà dare maggiore stabilità e continuità al nostro personale. Personale che per noi rappresenta la risorsa essenziale, in quanto ci permette di offrire un servizio di ottima qualità e efficienza ai nostri ospiti. La qualità, il rispetto e far star bene le persone più fragili che ci vengono assegnate è il punto di forza della nostra missione.

Questo percorso è stato lungo, ma sempre condiviso da tutto il gruppo dirigenziale della struttura. Voglio ringraziare tutti i professionisti che ci hanno seguito e l’amministrazione comunale di Montespertoli, nella persona del sindaco, che ci ha sempre incoraggiato e sostenuto per ottenere questo risultato." dichiara il Presidente del CDA Alessandro Nencioni.Il cammino verso la nascita di Montespertoli Servizi è stato scandito da tappe rigorose: ha incluso una consultazione pubblica degli stakeholder, conclusasi senza osservazioni, e la conferma da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, che non ha ravvisato elementi ostativi alla costituzione della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato in via definitiva tutti gli atti — statuto, business plan e piano economico-finanziario — completando l’iter giunto oggi alla firma.Costituita la società, “Montespertoli Servizi S.r.l.” subentrerà gradualmente nella gestione dei servizi strumentali alla scadenza dei contratti attualmente in essere. La normativa prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato della società debba derivare dall’attività svolta in favore del socio pubblico: una garanzia, sul piano formale e sostanziale, del legame esclusivo con la Casa di Riposo e della destinazione delle risorse al servizio della comunità.Con la firma di oggi, la Casa di Riposo “Santa Maria della Misericordia” compie un passo significativo nel rafforzamento del proprio ruolo di presidio pubblico per gli anziani della comunità di Montespertoli.