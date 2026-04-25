Liberazione a Firenze: il paradosso del conflitto

Il 25 aprile rappresenta, nel DNA della nostra Repubblica, il momento della sintesi democratica: la fine della violenza politica e l’inizio di un’era fondata sul pluralismo e sulla sacralità delle istituzioni. Tuttavia, le cronache recenti che giungono da Firenze ci pongono di fronte a un paradosso inquietante. Proprio nei giorni in cui si dovrebbe celebrare la libertà, assistiamo a una deriva plebiscitaria e a un uso di simboli che sembrano voler scavalcare il diritto. Quando la politica smette di confrontarsi sulle idee e inizia a redigere "liste", e quando i rappresentanti dello Stato dismettono la veste di garanti per indossare quella di capipopolo, il confine tra democrazia e scontro radicale si fa drammaticamente sottile.

Uno degli episodi più gravi di questo scollamento istituzionale vede protagonista Filippo Ferraro, Presidente del Quartiere 5. Come documentato da un video, Ferraro ha ammesso di aver promosso, in sinergia con gli uffici dell’amministrazione, un controllo tecnico "mirato e particolarmente invasivo" sulla nuova sede dell'associazione Futuro Nazionale.

Constatata l’impossibilità legale di procedere a una chiusura forzata, Ferraro ha esortato i cittadini a "radunarsi una sera per fare qualcosa". La destra fiorentina stigmatizza in un documento le parole del rappresentante di quartiere: "Siamo di fronte a un comportamento gravissimo e inaccettabile: un rappresentante delle istituzioni che, anziché garantire legalità e rispetto delle regole, suggerisce scorciatoie pericolose e alimenta un clima di intimidazione. È un fatto che mina alla radice la credibilità dell'istituzione che rappresenta."

Non è immune il sistema educativo. Durante l'assemblea del liceo Machiavelli-Capponi, svoltasi al Teatro Aurora di Scandicci, il momento didattico dedicato al 25 aprile si è trasformato in quella che a destra hanno definito una "lista di proscrizione". Invece di un’analisi storica, agli studenti è stata offerta una narrazione militante grazie alla presenza di "Firenze Antifascista", sigla nata nel contesto antagonista del CPA Firenze Sud. Durante l’incontro, sono stati esposte foto di attivisti di destra, oltre a immagini dettagliate delle sedi di Casaggì e di Fratelli d'Italia, con tanto di indicazioni stradali per raggiungerle.

Secondo gli esponenti di Fratelli d'Italia: "È stata data la parola a organizzazioni non riconosciute e che operano all’insegna dell’illegalità... lasciando intendere che l’antifascismo è un fatto da praticarsi con 'ogni mezzo necessario'."

Le conseguenze di questa esposizione non si sono fatte attendere, dimostrando il nesso causale tra la retorica d'odio e l'aggressione fisica. Poco dopo l'assemblea, uno studente di Azione Studentesca è stato accerchiato e minacciato dai collettivi studenteschi.

Durante l'incontro sono state mostrate le immagini dei ragazzi coinvolti negli scontri del liceo Michelangiolo, dimenticando il loro recente proscioglimento in tribunale.

Le forze di opposizione hanno avanzato richieste precise: