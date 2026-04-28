Laura Bosetti Tonatto entra nel Cda di Pitti Immagine

28 aprile 2026 – Laura Bosetti Tonatto, fondatrice del marchio Essenzialmente Laura e figura di riferimento della profumeria artistica italiana, entra nel Consiglio di Amministrazione di Pitti Immagine per il triennio 2026-2028. La nomina è stata formalizzata nel corso dell’Assemblea dei Soci che ha definito la nuova governance della società, confermando alla Presidenza Antonio De Matteis e introducendo, oltre a Laura, altri due nuovi consiglieri: Paolo Carrai, Amministratore Delegato di La Via del Tè, e Ivano Cauli, Amministratore Delegato di Pitti Immagine.

“Il rinnovo del Consiglio di Pitti Immagine quest’anno esprime un passaggio fondamentale nel percorso di riorganizzazione e innovazione – ha dichiarato Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana – con l’obiettivo di sostenere con efficacia la promozione delle nostre aziende nel mondo”.

In questa prospettiva si colloca anche l’ingresso di Laura Bosetti Tonatto, che contribuisce ad ampliare il profilo del Consiglio verso una visione sempre più trasversale del lifestyle contemporaneo, in cui moda, cultura e dimensione sensoriale dialogano tra loro.

“Entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Pitti Immagine rappresenta per me un importante riconoscimento. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, convinta del valore del dialogo tra moda, cultura e profumeria nel raccontare l’eccellenza italiana”, commenta Laura Bosetti Tonatto.

Con una formazione tra Il Cairo e Grasse e oltre quarant’anni di esperienza, Laura ha sviluppato un percorso che unisce ricerca, cultura e creazione, trasformando suggestioni artistiche e memorie in fragranze. Attraverso Essenzialmente Laura, il brand fondato nel 2015, ha costruito nel tempo un universo olfattivo riconosciuto a livello internazionale, con oltre 70 fragranze e una gamma completa di prodotti per il corpo e per l’ambiente. Oggi il suo lavoro spazia dalla creazione su misura alla collaborazione con istituzioni culturali e progetti per l’hôtellerie, mantenendo un equilibrio costante tra rigore e sensibilità.

Accanto all’attività imprenditoriale, è docente presso l’Università degli Studi di Ferrara nel Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche, contribuendo alla diffusione della cultura del profumo tra scienza e arti.

“Desideriamo formulare i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato di Pitti Immagine Ivano Cauli, e nel contempo dire un forte e sincero grazie a Raffaello Napoleone, alla guida della prestigiosa azienda per ben 11 anni, dal 1995 fino ad oggi”. Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi