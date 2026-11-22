Ph Federico Fontana

Firenze – Il primo nome a entrare nell’albo d’oro del Banca Mediolanum Florence Open sarà italiano. Una gran bella notizia che impreziosirà ulteriormente un’edizione inaugurale di successo del torneo ATP Challenger 50 del Match Ball Firenze Country Club, prossimo alla conclusione nella giornata di domenica.

Dalle 11, a contendersi il titolo sul Centrale ci saranno Filippo Romano e Michele Ribecai, ambedue partiti fuori dall’elenco dei favoriti, ma capaci partita dopo partita di meritarsi un posto in finale.

In un sabato particolarmente felice per i colori azzurri, il primo a conquistare il pass è stato Romano, 21 anni da Sarzana, finalmente capace di prendersi la rivincita contro l’austriaco Sandro Kopp, che negli ultimi 12 mesi l’aveva battuto due volte su due.

La storia è cambiata sulla terra battuta di Bagno a Ripoli, al termine di tre set (6-3 5-7 6-3 il punteggio) nei quali il controllo della partita è più volte passato di mano. È partito meglio Kopp, subito avanti per 3-1, ma poi il ligure, allenato da Gipo Arbino, storico coach di Lorenzo Sonego, ha cambiato marcia e ha preso il largo, fino ad arrivare a condurre per 6-3 4-1, con due break e anche due chance per il 5-1.

Finita? Tutt’altro, perché il rivale non ha mollato ed è riuscito a rovesciare completamente l’equilibrio, andando a prendersi il secondo set e scappando subito avanti di un break nel terzo (3-0).

Ma, ancora una volta, la stretta di mano era ben lontana, perché Romano ha riorganizzato le idee e, spinto dal calore del tanto pubblico presente, ha costruito una splendida rimonta.

Determinante il quinto game: l’azzurro ha cancellato al rivale due palle del 4-1 e da lì in avanti non ha più sbagliato, vincendo 20 degli ultimi 22 punti dell’incontro.

Per il pubblico di Firenze, la seconda gioia è arrivata meno di due ore più tardi grazie al toscano Michele Ribecai, 23 anni da Lucca. Sul Campo 2, l’allievo di coach Ivano Pieri ha vinto per 7-5 6-4 una gran battaglia contro lo spagnolo Oriol Roca Batalla, che in mattinata aveva completato con un successo (6-2 6-7 6-0) la sfida contro Francesco Forti interrotta venerdì per pioggia.

Recuperate le forze, l’esperto catalano dal rovescio a una mano è tornato in campo determinato a mandare al tappeto un altro azzurro, ma Ribecai si è rivelato superiore.

Recuperato al volo il break ceduto in avvio, il toscano non ha più concesso nulla, rompendo l’equilibrio sul 5-5 del primo set e poi scappando in fretta sul 4-1 nel secondo.

Lì è arrivata una piccola reazione dello spagnolo, che si è preso un paio di game e ha anche avuto la chance per impattare sul 4-4, ma Ribecai ha detto di no e due giochi più in là aveva le braccia al cielo, dopo lo schiaffo al volo di rovescio col quale ha convertito il terzo match point.

Sia per lui sia per Romano quella del Banca Mediolanum Florence Open è la seconda finale ATP Challenger in carriera: garantirà al vincitore il primo titolo, il best ranking e un balzo potenzialmente decisivo verso le qualificazioni del prossimo Australian Open.

L’unico precedente fra i due finalisti dice Romano, a segno in due set ad aprile a Roma, ma un vero favorito non c’è.

Sempre domenica, nel pomeriggio, è in programma anche la conclusione del tabellone di doppio: prima la seconda semifinale, fra le coppie azzurre Bilardo/Ricca e Ribecai/Volpi, quindi la finale, già raggiunta dagli olandesi Hermans/Houkes. I biglietti per l’accesso sono in vendita presso la segreteria del club.

Risultati singolare semifinali: Filippo Romano (Ita) b. Sandro Kopp (Aut) 6-3 5-7 6-3, Michele Ribecai (Ita) b. Oriol Roca Batalla (Esp) 7-5 6-4. Singolare quarti di finale: Oriol Roca Batalla (Esp) b. Francesco Forti (Ita) 6-2 6-7 6-0.

Doppio semifinali: Hermans/Houkes (Ned/Ned) b. Forti/Romano (Ita/Ita) 6-3 6-4. Doppio quarti di finale: Hermans/Houkes (Ned/Ned) b. Bianchi/Vrba (Ven/Cze) 7-6 5-7 10/6, Bilardo/Ricca (Ita/Ita) b. Nannelli/Rossi (Ita/Ita) 6-1 6-4, Ribecai/Volpi (Ita/Ita) b. Recek/Siniakov (Cze/Cze) 7-6 6-4.

Banca Mediolanum Florence Open dal vivo – I biglietti per assistere alla giornata conclusiva di domenica 25 ottobre sono in vendita presso la segreteria del club. Info e dettagli al numero 055 631572 o all’indirizzo e-mail info@matchballfirenze.it.