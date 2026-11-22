In un'epoca segnata da forti tensioni inflazionistiche e dall'impatto sempre più severo dei cambiamenti climatici sulle condizioni di lavoro nei cantieri, il settore delle costruzioni necessita di risposte concrete e coraggiose. Il 23 ottobre 2026, presso la Cassa Edile Regionale Toscana, è stata siglata la firma del nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'edilizia artigiana e la piccola e media impresa. Un'intesa fondamentale che riguarda direttamente oltre 20.000 lavoratori e più di 13.000 imprese artigiane — di cui circa 4.000 con dipendenti —, segnando un netto cambio di passo per la qualità dell'occupazione e la competitività dell'intero comparto.

L'accordo economico risponde in maniera diretta alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie, affiancandosi agli aumenti già previsti dal CCNL Artigiani del 2025 (pari a 231 euro per l'operaio qualificato) ed erogando un pacchetto di incrementi territoriali di primissimo piano:

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR): un aumento mensile di 68 euro al terzo livello.

un aumento mensile di 68 euro al terzo livello. Indennità accessorie: un incremento superiore al 35% per voci chiave quali mensa, trasporto e reperibilità.

un incremento superiore al 35% per voci chiave quali mensa, trasporto e reperibilità. Nuova indennità specifica: l'introduzione di un compenso dedicato a chi affronta le complessità dei lavori stradali e dei processi di asfaltatura.

l'introduzione di un compenso dedicato a chi affronta le complessità dei lavori stradali e dei processi di asfaltatura. Prestazioni extracontrattuali: il potenziamento economico dei contributi già attivi e l'introduzione di nuove forme di sostegno.

Questo piano d'intervento sulla busta paga si rivela essenziale per contrastare l'erosione salariale causata dall'inflazione e restituisce attrattività a un settore operativo essenziale.

"In questa particolare fase di incertezza economica internazionale, causa di significative difficoltà economiche per i lavoratori e le loro famiglie, questo contratto dà risposte sul tema salariale e cerca di rilanciare il comparto delle costruzioni del settore artigiano rendendolo più remunerativo e attrattivo, garantendo un lavoro più dignitoso." — Daniele Battistini (FENEAL UIL Toscana), Simona Riccio (FILCA CISL Toscana), Alessia Gambassi (FILLEA CGIL Toscana)

I recenti stravolgimenti meteorologici e le ondate di calore estremo hanno trasformato la sicurezza nei cantieri in un'emergenza non più rinviabile. Il nuovo CCRL affronta le avversità climatiche integrandole appieno nelle garanzie retributive e organizzative attraverso due strumenti chiave:

Flessibilità dell'orario lavorativo: la possibilità di modulare la turnistica in cantiere per evitare le ore di esposizione a temperature o condizioni meteo a rischio.

la possibilità di modulare la turnistica in cantiere per evitare le ore di esposizione a temperature o condizioni meteo a rischio. Copertura stipendiale al 100% in CIGO: nei casi di sospensione dell'attività lavorativa con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi climatici, le imprese integreranno il trattamento statale per assicurare al lavoratore la piena retribuzione.

Tutelare la salute integrandola con la continuità del reddito al 100% rappresenta una soluzione contrattuale all'avanguardia nel panorama della contrattazione territoriale italiana.

L'intesa rafforza in maniera significativa il pilastro dei diritti sociali e della protezione della persona, introducendo miglioramenti sostanziali rispetto ai parametri nazionali:

Congedi parentali: ampliamento delle giornate di permesso retribuito in caso di nascita o adozione di un figlio.

ampliamento delle giornate di permesso retribuito in caso di nascita o adozione di un figlio. Permessi per lutto: estensione dei congedi dedicati alla perdita di familiari entro il primo grado di parentela.

estensione dei congedi dedicati alla perdita di familiari entro il primo grado di parentela. Tutele per gravi patologie: incremento del 30% rispetto a quanto previsto dal CCNL per i periodi di assenza giustificata e per la conservazione del posto di lavoro (comparto) a favore dei lavoratori affetti da particolari e serie malattie.

Si tratta di misure concrete che ammodernano il welfare contrattuale, valorizzando l'equilibrio tra vita familiare e lavoro e garantendo serenità nei momenti di maggiore fragilità.

La difesa della qualità del lavoro passa inevitabilmente attraverso la legalità, la formazione continua e il contrasto fermo alla concorrenza sleale. In un mercato caratterizzato da micro e piccole imprese, l'intesa valorizza il ruolo strategico degli Enti Bilaterali di settore per garantire la sicurezza nei cantieri, la qualificazione negli appalti e l'addestramento professionale. Investire sulle competenze e sull'applicazione rigorosa dei contratti leader permette di tutelare i lavoratori e, al contempo, di proteggere le imprese sane dal dumping contrattuale.

"Abbiamo lavorato per raggiungere un accordo che tenesse insieme la sostenibilità economica delle imprese, la tutela dei lavoratori e la necessità di rendere il settore sempre più qualificato e attrattivo. Le imprese artigiane rappresentano una componente fondamentale dell’edilizia toscana e devono poter operare in condizioni che riconoscano il valore del loro lavoro, delle competenze e della professionalità che mettono in campo ogni giorno" dichiara Giuseppe Gennaro, Presidente CNA Costruzioni Toscana.

Stefano Crestini, delegato alla bilateralità edile di Confartigianato Imprese Toscana, spiega: “Con questa firma diamo una risposta di sistema fondamentale a tutto l'artigianato edile toscano, a prescindere dalla specifica iscrizione alla cassa edile delle aziende. Davanti a una platea di lavoratori così vasta, per Confartigianato era prioritario attivare lo scudo dell'Osservatorio regionale sul dumping, per colpire chi applica contratti pirata o al ribasso rispetto ai circa 20.000 operai sotto contratto F015, difendendo la legalità e la lealtà competitiva del mercato."

Prosegue Stefano Crestini: “Anche sul badge elettronico e sulla figura del preposto alla sicurezza abbiamo trovato un ottimo equilibrio avanzato. Abbiamo pattuito una forte gradualità, stabilendo che la rilevazione digitale scatterà esclusivamente per le grandi opere superiori a due milioni di euro, e abbiamo fortemente voluto che l'operatività di massa dello strumento venisse demandata per l'armonizzazione finale alla contrattazione nazionale, salvaguardando così l'autonomia delle nostre piccole imprese nei territori”.

Stefano Crestini ha poi parlato degli aspetti legati alla legalità e al ricambio generazionale, dichiarando che: “L'accordo si concentra su una serie di traguardi normativi fortemente voluti per colpire la concorrenza sleale e tutelare le tasche delle ditte. Oltre alla lotta al dumping contrattuale tramite l'avvio entro sei mesi dell'Osservatorio regionale per mappare i dipendenti del codice CNEL, si è ottenuta una decisa stretta sul Fondo FAQS attraverso un futuro regolamento attuativo che destinerà le risorse in modo mirato alla crescita reale delle ditte.

Sul fronte operativo, l'intesa prevede che Confartigianato si muova verso le stazioni appaltanti affinché i costi dei dispositivi del badge digitale siano inseriti nei piani di sicurezza senza gravare sulle ditte subappaltatrici. Per favorire lo sviluppo e il ricambio generazionale, è stata promossa l'introduzione di un forte incentivo per i Mastri Formatori Artigiani, pari a un premio una-tantum per le imprese di 500 euro per ogni nuovo professionista abilitato, che raddoppia a 1.000 euro se il mastro formatore ha meno di 35 anni”.

Conclude poi Stefano Crestini evidenziando che: “Il contratto tutela anche la produttività aziendale durante le emergenze climatiche, introducendo accordi quadro per la flessibilità oraria legati alle ondate di calore, prevedendo un allineamento delle premialità modellato sui bisogni specifici degli iscritti al sistema della bilateralità artigiana della regione”.

Il rinnovo siglato in Toscana conferma come un sistema solido di relazioni industriali sia capace di coniugare la sostenibilità economica dei cantieri con la dignità del lavoro. Investire nella sicurezza, nell'adeguamento salariale e nelle tutele contro i rischi climatici non costituisce un mero costo, bensì un investimento strategico sulla qualità del costruito e sulla tenuta complessiva del tessuto produttivo regionale. Promuovere le competenze della piccola impresa artigiana e difendere il benessere dei dipendenti rappresenta l'unica strada maestra per affrontare le sfide dell'edilizia moderna.