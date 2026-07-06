Cup Asl, 38 minuti prima di parlare con un operatore

"Benvenuti nell'eccellenza sanitaria toscana, la regione governata dalla sinistra, dove tutto va così tanto bene che, se si ha bisogno di chiamare lo 0555454, CUP dell'Asl, intendo 3 per prenotare a pagamento, capita di dover attendere 38 (trentotto) minuti prima di parlare con un operatore. Stamattina è capitato a me, ma quanti sono i cittadini che pagano (letteralmente) questo clamoroso disservizio ogni giorno?

Ma siamo certi che il governatore Giani avrà una risposta anche a questo”.

Lo dichiara il coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli