Che caldo fa: a Firenze torna l'allerta arancione

Torna a salire l’attenzione per il caldo a Firenze, ma senza i picchi estremi registrati nei giorni scorsi. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute colloca il capoluogo toscano in pre-allerta lunedì 6 luglio con livello 1, mentre per martedì 7 e mercoledì 8 luglio è previsto il livello 2, ovvero l’allerta arancione.

Le temperature percepite massime dovrebbero attestarsi a 35 gradi lunedì e a 36 gradi sia martedì che mercoledì. Nelle ore centrali della giornata il termometro potrà toccare i 34 gradi lunedì, i 35 martedì e tornare a 34 mercoledì.Resta dunque un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non si profila una nuova fase estrema come quella appena conclusa. Secondo le previsioni l’anticiclone africano rimane presente sul Mediterraneo, mentre la Toscana si trova sul suo bordo settentrionale.

In quota scorrono correnti relativamente più fresche che limitano il rialzo termico.Il livello 2 segnala condizioni che possono avere effetti negativi sulla salute nelle fasce più fragili della popolazione. Il Comune raccomanda quindi di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere acqua con regolarità, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani e persone vulnerabili.Tutti i consigli utili sono disponibili sul sito del Ministero della Salute alla pagina dedicata alle ondate di calore.-