Addio a Peppino di Capri

È morto oggi a 87 anni a Capri, sua isola natale, Peppino di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella. Voce storica della musica italiana, tra i più grandi interpreti della canzone napoletana e pop.Con Luna caprese, Voce ‘e notte, Champagne e Un grande amore e niente più - con cui vinse Sanremo nel 1973 - ha accompagnato generazioni. 15 partecipazioni a Sanremo, colonne sonore, tour in tutto il mondo.

Un legame speciale con Firenze

Un tour importante della sua carriera è partito proprio da qui. Il 9 aprile 2013 alle 20:45 al Teatro Verdi di via Ghibellina prendeva il via la prima nazionale del tour "Magnifique".

Sul palco con lui la band di 7 musicisti e la Grande Orchestra di 30 elementi diretta dal figlio Edoardo Faiella.

Due ore di spettacolo tra evergreen come Roberta, Sognatore, Nessuno al mondo, brani internazionali e omaggi al musical parigino. Dopo Firenze le tappe furono Milano, Torino, Sanremo e Roma.

Peppino era "rigorosamente in abito da sera" e cantava in italiano, napoletano, inglese, spagnolo e francese.

Una voce che mancherà, e che a Firenze ha trovato una delle sue serate più importanti.